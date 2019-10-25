國賠法修法保障人身自由　法務部次長：受困公共電梯可賠

▲法務部次長陳明堂表示，受困電梯可申請國賠。（示意圖／本報資料照）

記者黃巈禾／台北報導

行政院24日通過《國家賠償法》部分條文修正草案，未來民眾前往國家公園、森林遊樂區等，若在適當警告或標示情況下仍執意從事冒險或具危險性活動，政府可不國賠或是減免責任。不過，法務部次長陳明堂表示，若民眾受困在公共電梯裡，人身自由受到損害，可主張國賠。

這次修法有三大重點，第一，在「開放山域或水域」以及「放置警告標示」區域從事冒險或具危險性活動，若是「自然公物」，「政府不負賠償責任」；若是「自然公物區域內人工設施」，則視個案減輕或免除政府賠償責任。

重點二，只要該設施、物品為國家管理、設置，國家就會負責任，因此將現行國家賠償法第三條在條文中「公有公共設施」的「公有」的兩字刪除。

重點三，在保護客體的部分，現行《國賠法》第3條只有生命、身體、財產，但有時公共設施會因為故障導致民眾受困，因此把「人身自由」也加進來，補足現行條文不足。

《東森新聞》報導，陳明堂針對第三項修法重點舉例表示，若民眾受困在公共電梯當中，就是人身自由受到損害，公共設施不論是國有的，或是國家委託民間團體，或個人管理所生的損害，國家也要負起賠償責任。