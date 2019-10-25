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在港陸生私下討論挺港　遭隔壁陸生襲擊：別忘了你的國籍

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▲香港中文大學陸生因為挺港，被其他陸生襲擊。（圖／香港01授權提供，下同）

▲香港中文大學陸生因為挺港，被其他陸生襲擊。（圖／香港01授權提供，下同）

本報訊

持續數月的反修例風波，不但令香港分裂，在港的大陸學生也有不同的看法，為此也引起不少爭端。有中大大陸生接受《香港01》記者訪問，表示自己早前曾在圖書館發表支持香港的言論，被聲稱愛國的其他大陸生襲擊，施襲者更威脅「別忘了你的國籍，注意你的立場」。

受襲的學生表示，「香港有法治和言論自由，這些『小粉紅』不可以襲擊他人後，不付出代價。」他曾向中大校方求助，索取閉路電視片段，仍猶豫是否報警。中大確認收到相關學生求助並已跟進。

▲香港中文大學陸生因為挺港，被其他陸生襲擊。（圖／香港01授權提供，下同）

▲除了搶奪梓田的電子設備外，對方更襲擊梓田。事後，梓田的手臂受傷。（受訪者提供）

與朋友私下談論香港局勢　遭陸生威脅和襲擊

在中大讀碩士的梓田（化名）告訴《香港01》記者，指在10月9日下午，與朋友相約圖書館準備功課，二人用普通話談論起香港的反修例風波後，遭另一大陸生襲擊。一向關注香港局勢的梓田憶述，當時言談間提及理解並支持香港人抗爭，反感大陸極度仇視香港的氣氛，亦有批評過中國政權等。他強調以上言論是朋友間的私下討論，卻被隔壁桌的另一名大陸生聽到，對方先是警告自己「注意你的國籍和立場，你要是再繼續說，我會打你」。

受到言論威嚇後，梓田試圖用平板電腦攝錄對方的行為和言論，卻遭對方搶奪並施襲；最終在他人的勸說和攔阻下，涉施襲的大陸生才離去，梓田說，「他的朋友還警告我不要這件事放到網上去。」

肢體衝突後，梓田手臂受傷，他立即以郵件方式向校方保安組投訴。保安組在事後兩日聯絡梓田，筆錄事發經過，並承諾提供閉路電視片段，惟兩星期過去仍未有進展。

▲香港中文大學陸生因為挺港，被其他陸生襲擊。（圖／香港01授權提供，下同）

▲梓田在事發後，曾將事件匿名投稿，發佈在CUHK Secrets上。（網上截圖）

施襲者承認與事主有「肢體接觸」

事後梓田將事發經過，發布到facebook專頁「CUHK Secrets」，表明會向校方索取閉路電視片段，並希望目擊者聯絡他。之後有另一人在專頁上發文，聲稱自己是施襲者，承認因為事主的言論「侮辱我的祖國與政府」而與事主有「肢體接觸」，亦承認搶去事主的平板電腦，因為認為事主拍攝他侵犯肖像權。事實上，香港並無「肖像權」。

施襲者表明不介意公開閉路電視片段，更稱「希望監控也能記錄下你怎麼辱罵國家，辱罵故土的，顛倒黑白的狗東西。」

▲香港中文大學陸生因為挺港，被其他陸生襲擊。（圖／香港01授權提供，下同）

想報警卻怕報復

梓田直斥襲擊他的大陸同學為「小粉紅」，即大陸在網上鼓吹民族主義的青年。梓田覺得香港是一個有法治的地方，人人都應享有言論自由，難以想像有人以他人的言論為藉口，去對他人行私刑。

被問及為何不第一時間報警，他擔心報警後會反被控公眾地方打鬥，亦擔心事件在大陸被扭曲，因而被報復。梓田認為縱容私刑暴力才是最恐怖的，才令這些人無法無天，因此仍在思考自己是否需要去報警，「雖然擔心報警之後被報復，但是我都希望襲擊我的人可以付出代價。」

▲香港中文大學陸生因為挺港，被其他陸生襲擊。（圖／香港01授權提供，下同）

▲中大校長段崇智，曾數次與學生對話，聽取被捕學生的聲稱被警察毆打、性暴力對待的經歷後，發公開信稱部份警涉不當暴力經查證後須譴責。

寒蟬效應　求助心理輔導

梓田的故事並非單一例子，除了言語、肢體衝突外，在微博和大陸的社交網絡上，也有不少居港大陸人，包括大陸學生，都因為立場偏向示威者、或是譴責警方暴力，而被起底，家人相片、個人資料、全數被公開在網上；更有微博知名帳號接受舉報涉港言論的投稿，貼文往往會有上千至上萬的轉發量，引發寒蟬效應。

寒蟬效應關乎免於恐懼的自由，梓田坦言已預約中大提供的心理輔導，希望緩解自己的苦惱，但他不會因此噤聲，「我希望我的聲音被社會聽到。」

▲香港中文大學陸生因為挺港，被其他陸生襲擊。（圖／香港01授權提供，下同）

中大確認接到求助　正跟進

中大發言人指，大學早前接獲一名同學的電郵，尋求協助跟進一宗發生於校園的爭執事件。大學相關部門隨即聯絡該名同學了解事發經過，並對有關事件作出跟進，同時亦向他提供所需支援。大學會繼續與該同學保持聯繫，如他需要報警處理，校方會提供適切協助。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

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