5班藍皮火車　「2019南國漫讀節」打造列車上的書店

▲ 屏東縣政府11月舉辦「2019南國漫讀節」，以5班藍皮火車打造列車上的書店，即日起「2019南國漫讀節」粉專開放報名。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府11月8日至11日舉辦「2019南國漫讀節」，以5班藍皮火車打造列車上的書店，邀請作家分享各自精彩的文學，打造屏東專屬的閱讀品牌。即日起「2019南國漫讀節」粉專開放報名。

藍皮火車是台灣目前唯一沒有冷氣的火車，也是台灣現存最古老的火車。目前一天僅一班次，在國境之南緩慢前進。「2019南國漫讀節」特別使用5班藍皮火車的部分車箱，以行動書櫃佈置，在列車上舉行文學講座，感受懷舊時代的鐵道回憶。

5班列車於11月8日首發，由作家巴代及古庭維述說大武山的神秘傳說打頭陣，接著詩人許含光及導演馬翊航襯著車外風景，討論浪漫的詩詞創作。

作家詹宏志及鍾永豐則在光影交錯的火車裡探究小說中曾經出現的列車謀殺案；導演蕭菊貞及藍祖蔚在移動的山海影像裡跟大家說場固定的劇場，最後一場由郭漢辰及傅怡禎2位屏東縣籍作家帶路，領略屏東各個小站的故事及歷史。

山楂果影像製作李宗勳導演為活動所拍攝宣傳短片「南國火車」，以屏東縣籍作家傅怡禎的詩作《南國．車站-屏東小站巡禮》為文本，詩句經由移動的車廂漫延至所到的每個小站，呼應了我們「漫讀」的主題。

影片中藍皮火車經過一站站專屬屏東的風和日麗，開往未知的旅途，就如同翻開一本書，進入一個個未知燦爛的世界。

相關活動資訊可上「2019南國漫讀節」粉專查詢。宣傳短片連結https://youtu.be/BW7NxO76ljs。