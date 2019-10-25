美中今談判「農產品採購」　《路透》：北京要求取消加徵關稅

▲美國貿易代表萊特海澤（左）、中國國務院副總理劉鶴（中）與美國財政部長梅努欽（右）。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）、貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）與中國國務院副總理劉鶴今（25）通話，針對貿易戰的「第一階段」（Phase 1）內容進行協商。《路透社》報導，北京要求華盛頓取消現行與計畫中的加徵關稅，以換取購買農產品的承諾。

梅努欽、萊特海澤與劉鶴將通話，討論中國「第一階段」購買美國農產品的內容與細節，讓美國總統川普與中國國家主席習近於11月的智利高峰會上順利簽署協議。

▲美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）預計今與劉鶴進行貿易協議內容談判。（圖／路透社）

《路透社》報導，2名美國消息人士透露，北京將要求華盛頓取消原訂12月15日實施的加徵關稅計畫，商品清單包括手機、筆記型電腦與玩具，價值大約是1560億美元，此外，也有可能也要求撤回9月1日宣布的關稅徵收計畫，「中國希望恢復到一開始只對2500億美元商品徵收關稅的狀態。」

一名中國消息人士向《路透社》表示，如果美國同意上述條件，北京將免除美國農產品的關稅，包括黃豆、小麥和玉米，並以「每年採購200億美元美國農產品」作為開始。他指出，這基本上已經恢復到貿易戰前的水準，而且數字將會隨著時間推移而成長，一切取決於市場的狀況。

▲美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）。（圖／達志影像／美聯社）



據了解，川普目前僅同意取消10月15日針對2500億美金商品加徵關稅的計畫，以換取中國購買農產品、擴大金融服務市場管道、改善智慧財產權和匯率協定等條件。

梅努欽上周表示，目前仍未對12月15日的關稅做出決定，「我們將會在持續的談話中解決這一項問題。」萊特海澤強調，中國已經同意，解除美國基改農產品和其他食安部分限制。報導指出，此舉將讓美國對中國出口更多產品，意義重大。