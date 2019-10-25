要來要快！1.6億宜蘭秋冬旅遊補助　下月中將被搶光

▲▼要來要快！1.6億宜蘭秋冬旅遊補助，11月中旬將被搶光。（圖／宜縣府提供）

記者游芳男／宜蘭報導

交通部觀光局自9月1日推出秋冬遊補助專案，宜蘭縣獲得第1次補助經費為新臺幣8千萬元，至10月14日宜縣使用率達81.90%，宜蘭縣政府再向交通部觀光局提出第2次補助款申請，經第2次申請後再補助8千萬，宜縣秋冬遊總經費為1億6千萬元，共16萬個房間數，截至10月25日使用房間數為90,935間，剩餘間數為69,065間，執行率為56.83%。

宜蘭工旅處指出，11月與12月是宜蘭秋冬旅遊旺季，預估宜蘭因有得天獨厚的溫泉環境，將掀起另

一波旅遊熱潮，宜蘭秋冬的補助經費預期11月中即有可能經費全數用磬，提醒民眾要把握最後補助優惠，盡早搭上宜蘭秋冬遊補助的好康列車。

工旅處說，最適合出遊的秋天，又有秋冬遊專案補助，依觀光局秋冬遊各種加碼方案，入住配合秋冬遊的旅宿店家，還加碼贈送每房200元的夜市券，好吃好玩、好康再加乘，相關活動資訊與合作商家，可至宜蘭秋冬遊補助專區查詢，網址：http://yilan-winter.yilanmr.org.tw/WebMaster/。秋冬遊其他加碼活動，可至觀光局網站查詢。

►「時間對我們來說完全沒用！」

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