工程界老闆隱身家鄉　栽種出高品質的木瓜…供不應求

▲屏東縣高樹農民陳永富，曾是工程界老闆，6年前轉型種木瓜，品質高，產量供不應求 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣高樹農民陳永富曾是工程界老闆，6年前轉型種木瓜，網室栽種，由於外觀品質相當夠水準，曾參加全縣比賽獲季軍，外銷大陸及量販超市，供不應求。

63歲的陳永富，當過鄉民代表，也養過鱸鰻的，做過大事業，由於個性豪放，險些鑄錯，務農後全心在木瓜的管理技術上鑽研，目前栽種了將近1.7公頃的木瓜，分批栽種，以「小農富哥」為品牌。

雖非務農出身，他從小在農村長大；他指出，種木瓜不難，但要種有香氣濃郁的木瓜，就得下功夫，因此有空就請教專家如何施肥、如何病蟲害防治，更重要是木瓜園排水要順暢，矮化處理方便採收。而有腐爛的果實要趕快清出來統一銷燬，以免病菌蔓延。

陳永富說，木瓜是長期果樹，可以全年採收，每天集貨量約3000斤，摘下的木瓜先送到集貨場分級包裝，有的外銷大陸，有些是行口及拍賣市場，次級的部份則是加工製成果泥、果餡及木瓜牛奶等，通路很多元，除自己栽種的數量外，不少農民的木瓜也交給他處理，價格上也相當穩定。

他指出，最近因下雨影響產量，進貨量也較少，夏季盛產時，集貨場10幾個工人包裝、集貨、送貨，經常忙不過來。見過大風大浪的他，現在把名利看得很開，只希望種出高品質木瓜，並幫其他農民的好木瓜賣出好價錢。