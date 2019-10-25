低調出席天皇即位大典　謝長廷：保護台灣民主現狀

▲謝長廷在臉書談受邀參加天皇即位大典。（圖／翻攝自謝長廷臉書，下同）

記者張乃文／綜合報導

日本天皇德仁22日舉行「即位禮正殿之儀」，邀請約2000名國內外政要一同觀禮，而駐日代表謝長廷也代表我國出席。不過，有外界質疑未事先發布新聞、事後也沒有照片，對此謝長廷則回應，政府有責任全力保護台灣的民主現狀，中國大陸的全力打壓和併吞威脅下，美國和日本的關係對我們特別重要。

謝長廷25日在臉書發文解釋駐日代表參加日本天皇即位大典，沒有事先發布新聞一事。他說，的確對媒體很抱歉，但日本和台灣並沒有正式國家外交關係，試想若事先高調說要出席，中國大陸必然又向日本政府抗議，日本答案也一定是：「日本政府沒有發邀請函給台灣駐日代表。和台灣維持民間往來的立場沒變」，如此一來，國內又有人會嚷嚷鬧著「被日本打臉」、「參加是假的」「死要面子、丟臉」。

謝長廷提到，「目前台日交流是以民間組織的形式進行」，日本政府不會直接發邀請函給代表處是事實，但他有參加也是事實，這就是台日關係的微妙現狀。有人認為這麼低調很窩囊，甚至有人說如果兩岸統一台灣成為中國的一部分，就不必這樣委曲遮掩。謝長廷說，但台灣人民不接受一國兩制，寧願選擇了自由民主的生活，而政府有責任全力保護台灣的民主現狀，中國大陸的全力打壓和併吞威脅下，美國和日本的關係對我們特別重要。

謝長廷認為，在沒有邦交的狀況下，中國大陸隨時都會抗議，我們沒有名分相當吃虧，一切只能低調處理，有績效的好事都不能講，做不好馬上被擴大，這都是為了貫徹國人不接受統一的意志，必須付出的代價，外交人員也不應感到委屈。

對於少數國人的酸言嘲諷，謝長廷也回應，「幾位自稱外交前輩指三道四的羞辱，我倒不知他們立場是什麼？」他直言，日本的外交這麼難做，主要是1972年和日本斷交時，政府判斷錯誤，進退失據，造成大使館拱手交出。

謝長廷強調，現在全盤接受這個錯誤政策的惡果，努力點滴的改善，並不想清算或怪罪過去，但過去造下惡因的相關組織或個人，實在不必動輒酸言羞辱，看到台日關係有好的突破，就想抗議、唱衰或自虐，「那跟中共有什麼兩樣？」

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