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照顧住宅是照顧住戶還是照顧建商？　王家貞要求市府協助

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▲台南市議員王家貞質詢都發局，住戶陳情照顧住宅施工品質不佳，住戶苦不堪。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市議員王家貞質詢都發局，住戶陳情照顧住宅施工品質不佳，住戶苦不堪。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市議員王家貞質詢都發局，住戶陳情照顧住宅施工品質不佳，住戶苦不堪，王家貞質疑，政府的照顧住宅是在照顧住戶呢？還是在照顧建商？而政府現在是挺住戶？還是挺建商呢？美其名的照顧住宅到底是照顧了誰呢？

王家貞首先要求莊德樑局長明確說明，關於政府照顧住宅的基地是不是以有致癌危險的廢爐渣進行填充？莊局長掛保証肯定回覆絶不會用廢爐渣填充地下室作為住宅的基地。

王家貞表示，據已搬入富立建設公司所建築的照顧住宅之住戶陳情反應，第1年的管委會在對富立建設做整個大樓的驗收工作做的非常不完備，品質檢驗上的諸多缺失，1年多過去了，也未見積極改善，讓住戶實在居不安心。

10月份要交接給第2屆管委會時，有心的委員才發現第1屆管委會居然拿不出住宅的峻工圖，且對於公共設施項目內容的點交清單也不清不楚，如：電梯、發電機的規格都無法做詳細的說明及標示。此時赫然發現第一屆管委會最重要負責驗收的工務主委竟是富立建設的許姓人士，其球員兼裁判之嫌，毫不避諱。1年多入住的時間內，住宅的各項品質，讓住戶深表疑慮，完全不覺得市政府是蓋了好屋照顧了他們。

如：連續壁的漏水，住戶苦不堪言、3樓屋頂窗框裂縫，下雨時嚴重進水、搭乘電梯時要注意有10公分以上的落差，以免絆倒、當電梯爬升至高樓層時，竟會明顯的搖晃、電梯卡在11樓兩天，等不到維修人、現在的電梯是每月都需要叫修等等…，住宅內設施的大大小小缺失障礙，不勝枚舉。更令王家貞質疑的是，當時拆遷戶是向政府買房，不是向建商買房，難道政府不應該向住戶負責日後的住宅問題嗎？住宅品質的問題，不該是政府去幫助住戶處理解決嗎？而現在政府何在？視住宅品質及住戶感受為何物？

王家貞同時不滿的表示，現在市府竟然也開始對外標售照顧住宅，許多民眾沖著富立建設的招牌來買房，原本一坪10萬左右的價格，竟飆漲成一坪22萬左右，但住宅品質，絲毫不見加強改善，政府是公然詐欺歛財嗎？王家貞說，照顧住宅的工程，理當有規範有圖樣且必須嚴格逐一核實，都發局應該盡心盡力做好，讓台南的照顧住宅成為全台的模範，並且要求市府相關單位全力協助照顧住宅缺失的改善及品質的維護。

王家貞沉痛的說，被迫搬遷並不是居民所願，希望政府能苦民所苦，將心比心，為人民謀取最大的生活效益，為每一個台南市民創造能夠安居樂業的生活環境。

都發局表示，照顧住宅係富立建設公司為起造人，竣工後依公寓大廈管理規定協助社區成立第1屆管委會，並將公共設施及設備點交予管委會，依雙方買賣契約規定，結構體由富立建設股份有限公司負責保固15年，設施設備1年或依保固契約規定年限，期間若有損壞由富立負責保固修繕。有關社區公共設施缺失，社區管委會及市府於10月15日邀請技師公會及富立建設公司進行修繕現勘，並請富立進行保固修繕，後續市府仍會持續協助社區進行保固修繕。

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