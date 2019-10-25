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美副總統演講釋善意？　環時社評：對潘斯是否真心感到懷疑

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▲▼美國副總統彭斯針對美中關係發表演說。（圖／達志影像／美聯社）

▲環時社評對美國副總統潘斯的演講內容感到質疑。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者謝汶穎／綜合報導

美國副總統潘斯24日在華府智庫演講說到，不會中斷中美關係發展，而是和中國建立有建設性的關係。《環時》社評表示，美國對改善中美關係有積極的態度，然而潘斯的演講還是反映他對中國的嚴重偏見，對於是否真的具有誠意感到困惑。

這篇社評表示，潘斯的言論很多都是老調重彈，重複去年攻擊中國的內容，像是再次給中國扣上盜竊美國智慧財產權、南海軍事化、宗教壓迫、向美國企業和影視產業施壓、破壞美國言論自由的帽子等，另外，也在台灣、香港和新疆上的問題抹黑中國。

社評表示，潘斯這次演講也是有意為明年總統大選拉票，他讚揚美國現行政策，並強調對中國強硬的政策的偉大，「去年美國面臨中期選舉，潘斯發表對華政策也有為共和黨拉票的明顯意圖。」

社評說到，這次演說的新意在於對中美貿易關係的積極態度，潘斯表示美國會繼續和中國進行經濟和文化上的往來，以及朝鮮半島無核化和中東問題上的合作，建立兩國正確的關係。

社評還認為，潘斯的言論內容仍反映他對中國嚴重的偏見，且對華態度也還是保有冷戰思維，「潘斯否定中國根據本國國情建立政治體系的合理性，雖然表示不想與中國脫鉤，但同時誣稱中國與世隔離，他對中國人權、經濟政策和國防等方面的攻擊都使用很激烈的言詞，使人們對他表達願意和中國改善關係一說是否有誠意感到困惑。」

▲▼美國副總統彭斯（Mike Pence）。（圖／路透）

▲環時社評認為美國對華態度多變，所以在對華問題上仍需再觀察。（圖／路透）

社評也表示，美國對華的態度一向多變，不僅有長期對華的戰略，甚至還搞短線操作，所以對華問題會成什麼走向，還需要繼續觀察。

社評最後說到，貿易戰對兩國的利益都造成損害，中國並不是靠強硬政策就能壓倒的，美國應該正視自己對壓制中國的局限性，利用實際且溫和的行動改善中美關係。在政治上改造中國，這條路肯定行不通，社評表示中美還是有和平共處、合作雙贏的充分條件，以及成為現實的可能性。

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