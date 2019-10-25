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港警押解陳同佳赴台「可談判」！　港媒：台港正進行技術性磋商

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▲▼陳同佳10月23日刑滿出獄。（圖／路透）

▲陳同佳10月23日刑滿出獄。（圖／路透）

記者洪珮瑄／綜合報導

港男陳同佳去年涉嫌在台灣殺害懷孕女友且裝箱棄屍，而被判洗黑錢罪入獄的他已在23日刑滿出獄，不過是否來台投案一事卻鬧得沸沸揚揚，甚至傳出可能等到台灣總統大選結束後，才會來投案。對此，港媒《明報》報導，台灣和香港方面已就陳同佳案進入「技術性」磋商。

陳同佳刑滿出獄後，據傳他的限制入境已被註銷，可用自由行的方式來台。不過，陸委會隨後否認此說法並強調，政府全程掌控，沒有自由行模式，「政府為此已於事先做好完整部署，相關的作法僅是為了確保我方境管單位能即時接獲通報、並讓陳嫌能夠登機的暫時措施。」

據《南華早報》報導，身兼陳嫌的獄中教化師的管浩鳴透露，陳同佳赴台投案的時間可能會向後延3個月，等到台灣總統大選結束後，才會來投案。《明報》今日指出，港、台已進入「技術性」磋商，包括台灣執法人員於陳同佳赴台哪個階段現身。

▲▼陳同佳10月23日刑滿出獄。（圖／路透）

▲管浩鳴透露，陳同佳赴台投案的時間可能會向後延3個月。（圖／路透）

明報指出，港府消息人士透露，特區政府與台灣仍密切討論著陳同佳赴台的細節，不過，陳同佳在香港是自由人，所以他會不會去台灣、從香港到台灣的一段路由誰陪伴，這些都是他的選擇，香港警方只能按其意願配合。

此外，另一名消息人士則指出，台灣政府希望派員來港，將出獄後的陳同佳押解到台灣，但港府已表明拒絕，即使台灣執法人員在香港現身也不理想，「倘若台灣要派人到香港機場陪同陳同佳乘飛機，港方持開放態度，但這也要陳同佳同意。」

另外，對於在台灣入境時，設特別通道給陳同佳入境，或是讓香港警員低調押解赴台等選項，消息人士表示，這些都是「可以談判」的，但要視具體情況做安排。

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