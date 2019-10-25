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全自動駕駛障礙難克服　蘋果聯合創辦人：我有生之年內不會實現

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▲▼ 蘋果聯合創辦人沃茲尼克,Steve Wozniak。（圖／達志影像／美聯社）

▲蘋果聯合創辦人沃茲尼克。（圖／達志影像／美聯社）

記者王曉敏／綜合外電報導

蘋果聯合創辦人沃茲尼克（Steve Wozniak）曾是人工智慧及自動駕駛的強力擁護者，不過近來他似乎改變了看法。他表示，人工智慧與自動駕駛可能都無法達到人們的期望，特別是全自動駕駛，「在我有生之年都無法做好準備。」

沃茲尼克本周在拉斯維加斯舉行的一場科技會議上說：「幾年前，我放棄了對自駕車及AI的信念，」他推翻了自己長期以來的一項預測，即電腦很快地將會比人類更佳聰明，且能夠讀取我們的感情，並與我們互動，就好像他們已經成為有情感的生物那般。

沃茲尼克說，自己是最早開始駕駛電動汽車的一批人，他與特斯拉即其電動車間有著「愛恨交加的關係」，他近年來買過幾輛特斯拉的車。他與他的家人經常進行越野旅行，因為特斯拉推出的長續航產品及龐大的高速充電網絡，使得這變得更加容易。

在拉斯維加斯亮相時，沃茲尼克多次強調，雖然特斯拉不是唯一一家開發自動駕駛技術的汽車製造商，但它確實有過度承諾及交付不足的趨勢。一方面，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）經常對外稱，與汽油車相比，駕駛電動車成本更低，當特斯拉車主能免費使用充電站時，確實是如此，但如今新客戶都必須付費，特斯拉已將充電價格推高到與燃油汽車幾乎相同的水準。

沃茲尼克也表示，特斯拉還承諾將提供其Autopilot系統的全自動駕駛版本，這使他「深受吸引」。四年來，該公司不斷提出這樣的願景，但直到目前為止仍未實現。雖然沃茲尼克仍會將特斯拉用作長途旅行時的代步車，但在日常駕駛中，他還是偏愛自己的雪佛蘭Bolt EV。

沃茲尼克也認為，看不到汽車及科技行業能在其「有生之年」克服全自動駕駛所面臨的障礙的可能。「當出現異常情況時，至少需要最笨拙的人來控制。」

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