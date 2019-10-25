「鷹眼猛獸」realme XT發威　首賣日備貨1,000台、15分鐘售罄

▲主打6,400萬畫素的「鷹眼猛獸」realme XT今日首賣，備貨1,000台、15分鐘售罄。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

realme於本週發表新系列機款「四鏡頭猛獸系列」realme XT、realme 5 Pro，以及realme 5，而今（25）日以「鷹眼猛獸」realme XT打頭陣，在今日上午10:00於線上平台正式開賣，首賣日備貨1,000台，僅15分鐘就在全平台搶購一空。

事實上，realme在本週二（22日）的活動時就曾提及，目標是在今年躋身台灣十大手機品牌，用完整的產品布局展現對本地市場的強烈企圖心，誓言要做手機市場「猛獸新人」。

realme強調，不僅在產品持續越級，realme在通路布局上更是越級成長，realme 3 Pro發表時僅與三大電商配合(PChome 24h購物、 momo購物網、蝦皮商城)，本次猛獸系列大規模展開與六家電商平台(東森購物網、PChome 24h購物、 momo購物網、Yahoo奇摩購物中心、蝦皮商城、myfone購物)的合作，借助平台的協力推廣，創下15分鐘完銷1,000台的好成績。

針對沒有搶購到的消費者，realme表示已緊急調整備貨，將盡快開啟realme XT的銷售，並祭出加碼回饋。

另一方面，realme XT將在11月1日起於中華電信、台灣之星、亞太電信正式上架，並同步在realme指定通訊行進行販售，提供有門號搭配需求的消費者更多元的購機管道。

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