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挨批槓記者耍官威　徐國勇回應了：他非要一個中國不可

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▲徐國勇槓上記者。（圖／記者屠惠剛攝）

▲徐國勇槓上記者。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

港女箱屍案兇手陳同佳23日獲釋後，是否來台投案一事在國內不斷延燒。內政部長徐國勇24日被記者逼問政府態度前後髮夾彎是否形同認同一中？徐國勇一度動怒並手指著記者警告「講話客氣一點」。面對國民黨批評耍官威，徐國勇25日受訪時表示，該名記者是把評論帶入訪問，我們立場回答完，不合他的意，他非要一個中國不可，怎麼可以這樣？

徐國勇表示，是不是耍官員由人民決定，長期以來，自己從議員到立委，後來在電視台主持節目，也在廣播電台擔任董事長，後來擔任行政院發言人，跟記者的互動是如何的記者朋友都很清楚，昨天是該名中時記者太誇張。

徐國勇批評，「他指著部長說睜眼說瞎話，他是把評論帶入訪問，我們立場回答完，不合他的意，他非要一個中國不可，怎麼可以這樣？違反記者專業。沒有耍官威問題，民主國家政務官上上下下沒有耍官威，民主國家可以指著總統、院長、部長罵，我們也是虛心接受，但是他太離譜。」

徐國勇強調，對方以評論帶入訪問，口吻各方面都極度不適當，「我是請他客氣一點，我可沒有罵他，他是在罵我，如果有人這樣罵你，你會是什麼反應？我只是請他客氣一點，難道我就要隨他侮辱嗎？所以我再次強調，我回去大概就算了，沒什麼好講。」

除了槓上記者，徐國勇24日也與國民黨立委許毓仁火藥味十足，被許毓仁拍桌罵卻被要求道歉，徐國勇強調，是對方拍桌、硬扣帽子，「是他要跟我道歉，要我道歉不可能。」他強調，不管是部長或立委都不會是一輩子的，「呼籲不要拍桌，我不接受你拍桌。」

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