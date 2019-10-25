世界三大男高音之一卡列拉斯訪泰武　暖心鼓勵學童優美傳唱古謠

▲世界三大男高音之一卡列拉斯25日他特地造訪屏東縣泰武國小，學校古謠隊小朋友以美妙天籟迎賓 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

世界三大男高音之一卡列拉斯，應屏東縣政府邀請來台，10月27日在屏東演藝廳演出，25日他特地造訪位於吾拉魯茲部落、有大武山下最美麗小學之譽的泰武國小，古謠隊小朋友以美妙天籟迎賓，讓卡列拉斯感受屏東獨有的文化魅力。

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▲▼縣長潘孟安致詞、卡拉列斯與潘縣長等人欣賞泰國國小學童表演。



卡列拉斯24日晚抵達台灣，這來台的音樂會，僅在屏東演藝廳演出唯一一場，將與泰武國小古謠隊共同合唱，他也希望能親自走訪泰武國小，為歷經莫拉克風災努力重建家園的部落居民及學校師生獻上祝福。

卡列拉斯今天到吾拉魯茲，受到部落師生及師生熱情歡迎，以原住民傳統升狼煙、獻唱排灣古謠及西班牙歌曲的迎賓儀式，迎接國際級音樂大師的到來。

縣長潘孟安在記者會上歡迎享譽全球的男高音卡列拉斯來到台灣最南端屏東，並表示今年是莫拉克風災重建10週年，卡列拉斯由於聽到泰武國小古謠隊的CD，以及泰武國小因受災而遷校在吾拉魯茲永久屋重新出發的故事，對原住民孩童傳唱部落歌謠為之感動，專程來屏東與這群小朋友演出一場充滿生命力的音樂會，結合國際高度與屏東原鄉能量，讓屏東再次登上世界藝術地圖。

潘縣長也特別致贈原住民服飾與琉璃珠項鍊，讓卡列拉斯也大讚原住民工藝之美。

卡列拉斯｢希望原鄉」音樂會27日晚上7時30分，與女高音黃莉錦、指揮大衛賀曼奈、台北愛樂管弦樂團共同演出10餘首曲目，並與泰武國小古謠隊合唱｢在那遙遠的地方」。