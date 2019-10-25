服務受肯定！東森房屋再度榮獲「服務第壹大獎」

▲東森房屋獲第16屆「服務第壹大獎」，由副總胡淑惠（右3）代表領獎。（圖／記者黃克翔攝）

房產中心／台北報導

付出受到肯定！2019年第16屆「服務第壹大獎」於今（25日）假台北圓山大飯店舉行頒獎典禮。東森房屋第7度獲得房仲業「服務第壹大獎」殊榮，也是房仲加盟品牌第一名。東森房屋表示，獲獎即代表品牌在競爭激烈的房仲業中，服務獲得全台消費者的肯定，未來也將秉持高度熱忱的態度，為每位走進東森房屋的消費者，提供最佳的服務。

不同於往年，今年「服務第壹大獎」的投票方式，僅有網路投票，民眾反應熱烈，總票數超過800萬票，顯示能獲得這項殊榮之企業，其服務必須要有一定之水平及創新，才能獲得消費者之青睞。2019年，是東森房屋成立滿32週年，也宣告正式回歸東森集團大家庭，此刻獲得「服務第壹大獎」殊榮，如同是對東森房屋全體加盟店肯定之賀禮。

東森房屋在集團總裁王令麟接手後，即不斷進行改革與創新，各加盟店亦積極改善店面形象、服務態度及作業流程，讓東森房屋所服務消費者，留下良好印象。東森房屋在房市景氣低迷中，仍不斷自我提昇與創新，持續加強服務品質。今年再度獲獎，是東森集團及所有東森房屋加盟店共同努力的榮耀。



東森房屋爾後仍持續秉持高度熱忱的態度，持續為消費者提供優質及安全的服務。就如同在每一份東森房屋行銷文宣所揭示：「看見房子的真價值 聽見客戶的心裡話」一般，把每位東森房屋的客人之權益，放在第一位。傾聽每位消費者的意見，使每位東森房屋夥伴，繼續提供優質及安全的房屋買賣服務。