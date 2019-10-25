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陳同佳傳出總統大選後才來台？　徐國勇：對口單位已準備好了

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記者邱中岳／台北報導

內政部警政署25日下午2時許，在內政部長主持下成立選舉指揮所，但針對外傳陳同佳將於總統大選後才來台投案，徐國勇對此則表示，這好像是香港傳出來的，所有對口單位都準備好了，隨時可以過來。

▲▼內政部長徐國勇受訪時強調，不容許賄選、暴力介入選舉，影響台灣民主自由。（圖／記者邱中岳攝）

▲內政部長徐國勇針對陳同佳總統選完才來，表示對口單位準備好，隨時可以過來。（圖／記者邱中岳攝）

徐國勇面對媒體詢問，陳同佳是否在總統大選後才會來台投案？對此徐國勇則回應，這是好像是從香港傳出來的，不過事實如何我們有成立專案團隊，針對陳同佳來台刑事殺人罪責負責，有對口單位將他帶回。

針對是否有選舉上的考量，徐國勇則回應，這根本沒有選舉考量，因為人（陳同佳）是否來台，是香港的考量不在我們，如果明天就過來，也就馬上將人帶回來偵辦，所以跟台灣選舉考量無關。

徐國勇強調，對口單位都已經準備好，他也可以明天就來，我們的對口單位也隨時開放，也沒有被限制入境，隨時可以申請簽證來台，直接就將陳帶回來偵辦。

另外，針對外傳陸委會、內政部凌駕於司法之上，但徐國勇則說，陸委會的參與是有法律依據的，根據國際刑事司法互助法36條規定，法務部、警政署都需要透過陸委會協調。

而對於是否藐視台灣司法，徐國勇則說，這是藐視自己（香港）司法，讓一個殺人犯啪啪造，自由行3個月，所以應該是香港問題不在於台灣。

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