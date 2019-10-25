「屍」凍非一日之寒　澤布呂赫港是人口走私熱點

▲澤布呂赫港：人口走私的「熱點」？（圖／路透）

國際中心／綜合報導

英國39人凍屍案，比利時調查人員表示，目前尚不清楚受害者是在何時進入貨櫃、以及是否在比利時期間進入。

澤布呂赫(Zeebrugge)港口的首席執行官科恩(Joachim Coens)接受當地電視臺VRT訪時表示：「不太可能從這裡將人裝到貨櫃裡，因為冷凍貨櫃是完全密封的，一旦完成檢查後就會被密封，貨物只有在完成檢查後才能被裝載到貨輪上。」

布魯日市市長德富(Dirk De fauw)接受VRT採訪時也確認了這一點，稱貨櫃在被運輸送到貨輪上之前都會被全程拍攝記錄。他說：「要打破密封印，讓39個人進入，並重新密封而不被發現，這種幾率很小。」

儘管比利時方面作出了上述保證，事實上，澤布呂赫港口早在3年前就已被英國政府認定為是人口走私的「熱點地區」。 據《埃塞克斯新聞》報導，英國當局之前曾多次發出警告，稱過去3年來走私人口透過比利時非法進入英國的威脅不斷在增加。

▼英國貨櫃箱屍案，監視器拍到卡車23日凌晨駛離碼頭，不久後警方就接獲報案。（圖／路透）

邊境安全部門在2016年的「威脅評估」中強調，澤布呂赫是非法移民尋求「秘密進入英國」的關鍵出發點。從那時起，有關非法移民從該港口偷渡到英國的警告就頻頻出現。

《衛報》報導，英國「國家打擊犯罪局」(NCA)在2016年的一份報告中曾提及，自法國政府關閉加來的難民營地後，傳統上進入英國的主要管道：英吉利海底隧道的安全措施得到了加強，越來越多人口販子開始轉向其他路線，當中「比利時路線」對「走私人口」產生「越來越大的影響」。

NCA在去年的一份報告中再次提及：「在過去的一年中，比利時已成為各種走私活動組織者的重點所在。人口販子偏愛使用冷凍卡車將非法移民運送到英國，而被偷運者則有被困在卡車貨櫃內死亡的風險。」報告中說：「由於他們被鎖在裡面，無法自救，因此風險很高，有許多死亡記錄在案。」

2014年8月，從比利時港口駛進英國港口的一艘船上，發覑一個卸下的貨櫃裡藏著 35人，當中包括12名兒童。他們被發現時已嚴重脫水和體溫過低，一名男子當場死亡，另外四人被送往醫院。