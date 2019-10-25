狂輸400萬！賭鬼當街開槍射殺討債角頭　法院判賠299萬

▲黃姓角頭幫討債卻成替死鬼，槍手許男遭判須賠償299萬餘元。(圖／資料照)



記者陳豐德／新北報導

新北市一名賭鬼許男2015年在賭場輸了400萬元，事後遭角頭黃男痛毆後催討賭債，許男在新莊當街開1槍，正中角頭左胸導致死亡。案發後被害指家屬求償299萬餘元，新北地院審理後判許萬珍得給付299萬餘元，全案可上訴。

全案緣起於2015年許男前往呂姓男子賭場狂輸400萬元，呂男找來天道盟要角黃姓男子代為討債，日前黃男先找到許嫌加以痛毆後要他還錢，雙方於是約定9月1日凌晨到新莊自立街先交還頭期款30萬元；不料，當黃男載呂男到場後，早已埋伏的許嫌便持槍朝黃男左胸射擊一槍，造成黃男傷重不治，而呂男則是幸運躲過一劫，許嫌在連開多槍追殺未果後也逃離現場。

案隔一天後，警方在五股一處公寓將許男逮捕，並起出做案用的槍枝及從被害人車中搶走的40萬元現金，新北地院一審依照殺人等罪判許男20年徒刑，併科罰金8萬元，經上訴到最高發院後均被駁回，全案確定。

被害者家屬事後申請補償金，獲得299萬餘元補償，許男向法官表示希望用在監工作的勞作金持續償還，假釋後也同意以工作收入6成清償，希望假釋後再執行，法院審理後判賠許男須賠償299萬餘元，仍可上訴。

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