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周邊保護殼推出　間接證明新AirPods是兩支「吹風機」

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▲週邊廠商 ESR 開賣全新的 AirPods 保護殼，等於認證第三代 AirPods(蘋果尚未正式發表)的造型就如同網傳的造型一樣。。（圖／翻攝自MacRumors）

▲週邊廠商開賣全新的 AirPods 保護殼，等於認證新款AirPods的造型就如同網路傳聞的樣子。（圖／翻攝自MacRumors）

記者陳心怡／綜合報導

近期關於蘋果推出新一代降噪版AirPods的傳聞不斷。稍早之前，有週邊廠商率先開賣蘋果新的AirPods 保護殼，等於完全壓寶新的 AirPods 耳機長得就跟外傳的一樣！

配件製造商ESR提前發佈新一代AirPods的保護殼，產品圖片描繪出新款AirPods的外觀，相比現有版本，充電盒明顯較扁。這樣的造型確實與之前泄露的新AirPods渲染圖一致，因為改變了產品外觀設計，耳機發聲部分被拉長了，就是所謂的「吹風機」造型，所以充電盒也必須橫向加長。

此前在iOS 13.2的Beta版中，曾經出現過一個貌似是入耳式AirPods的圖標，具有橡膠耳塞，而這個圖標的外觀也能跟現在曝光的這些圖片相互印證。

綜合之前的消息，蘋果最新款的AirPods將採用新的入耳式設計，以支援降噪功能並增強聆聽體驗。蘋果最新款iPhone 11系列手機，加入了「Pro」命名，外界因此也推測第三代AirPods耳機可能被命名為AirPods Pro。

新型AirPods預計將於2019年底或2020年初亮相推出。但外界盛傳蘋果可能在今年十月份推出這款新品，但目前距離十月底剩不到幾天，究竟會不會成真，只能等時間證明一切了。

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