泰銖刷新6年新高紀錄！　成亞洲最強勢貨幣

▲ 泰銖創下6年新高紀錄。（示意圖／達志影像）

記者李瑞瑾／台北報導

泰銖在今年不斷升值，泰銖匯率在今天又刷新6年新高紀錄，成為亞洲最強勢的貨幣。

根據彭博即時匯率，泰銖兌美元匯率來到30.188泰銖兌1美元，為2013年5月底匯率（30.12759泰銖兌1美元）新高。

請繼續往下閱讀...

據路透社報導，大多數亞洲貨幣兌美元匯率在今日均小漲，但漲幅不大，主因是投資者在等待英國脫歐、中美貿易談判以及下周美國聯準會（Fed）會議的進展，因此避免了大筆賭注。

路透社的一項調查顯示，過去兩週來，大多數投資人對亞洲貨幣的信心有所改善，許多亞幣兌美元匯率在本周維持升值走勢。而信心增強主因，則是基於中美貿易戰將得到部分解決。

相較泰銖兌美元匯率升值創下新高，泰銖匯價僅小幅上揚。根據台銀今（25）天下午牌告的現金賣出匯價，泰銖來到1.0769元，是10月9日（匯價1.0818元）以來的最高紀錄。

若以兌換新台幣3萬元來看，今天可換到2萬7,857元泰銖，相較2017年5月的匯價0.9159，當時可以換到3萬2,754元泰銖，相較起來就少了4897元泰銖，約等於一晚5星級飯店的住宿費蒸發了。

如民眾想要便宜換匯，可以帶新台幣到當地換匯所換錢，能節省1/5的換匯成本、換到比較便宜的匯價，而當地換匯所也很方便，包含大賣場、捷運站周邊都會有。