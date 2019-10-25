韓國釜山東北青商＆屏東青商會　合捐100本新書給屏東市

▲韓國釜山東北青年會議所一行30多人，由屏東青商會會長邱健盟（右）等人陪同，到屏東市公所參訪，致贈新書，市長林恊松（中）代表市民表達感謝。（圖／記者陳崑福翻攝）



記者陳崑福／屏東報導

韓國釜山東北青年會議所一行30多人，由屏東青商會會長邱健盟等人陪同，到屏東市公所參訪，得知市立復興圖書館藏書正在募集新書，當下允諾中韓國際青商姊妹會合捐100本新書，嘉惠屏東市民。市長林恊松代表市民表達感激，致贈屏東市的名產伴手禮牛蒡茶，品嚐屏東市的「屏東蔘」，並希望未來中韓之間有更多的文化交流。

韓國釜山東北青年會議所與屏東青商會，早在民國73年就締結為姊妹會，兩會交流已迄35年。這次釜山東北青年會議所在會長崔榮三率領下到屏東市公所參訪，受到市長林恊松歡迎，並由計畫室主任洪郁韻針對屏東市的公共建設及城市美學進行簡報。

在聽完了解屏東市人口、面積、文化等資料，和韓國釜山做比較，發現屏東市遠遠不及釜山，但是屏東市在城市美學及文化藝術上的用心建設，以及林恊松將生態城市訂為市政建設的總體目標後，都讓崔榮三等人很感興趣，不斷提問。

市長林恊松表示，屏東是農業縣，屏東市是縣轄市所在屬鄉村都會型城市，人口集中，所以金融商業發達，政府機關及學校集中，所以公教人員居多。生態城市是參選市長時提出的政見，少砍樹多種台灣原生樹種，希望在促進生態平衡的同時，也能減少空氣的污染，更有益市民的健康。