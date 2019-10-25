　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

婦不吸菸氣喘不停　醫護訪視「抓鬼」！大驚..病灶藏神明廳

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲婦人罹患肺阻塞，醫護團隊到居家訪視的時候發現，婦人是因為燃香成了病灶 。（示意圖／記者吳奕靖翻攝）

▲婦人罹患肺阻塞，醫護團隊到居家訪視的時候發現，婦人是因為燃香成了病灶 。（示意圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市有一名婦人發生氣喘，沒有抽菸的她覺得很奇怪，怎麼會一直喘不停來求助醫師，經過診斷發現是肺阻塞，結果醫護團隊前往這名婦人家中檢測病原，這才發現住家空氣數值PM2.5偏高，原來是她天天燒香拜佛，讓室內空氣污染嚴重。

收治這名病患的醫師是義大癌醫院副院長黃明賢，他表示這名婦人年約50歲，當時來就診的時候，表示自己會氣喘，而且只要激烈活動就會有呼吸困難的情況，過去也沒有發生過氣喘病史，醫師找不到過敏原，使用氣喘藥也無效，最後確診是肺阻塞。

請繼續往下閱讀...

▲婦人罹患肺阻塞，醫護團隊到居家訪視的時候發現，婦人是因為燃香成了病灶 。（示意圖／記者吳奕靖翻攝）

▲婦人罹患肺阻塞，醫護團隊到居家訪視的時候發現，婦人是因為燃香成了病灶 。（示意圖／記者吳奕靖翻攝）

黃明賢醫師表示慢性阻塞性肺病（COPD，簡稱肺阻塞）會出現漸進性且伴有慢性呼吸道發炎反應，主要引起原因是抽菸導致，另外空氣汙染或特殊工作環境也會導致相關呼吸道疾病，目前位居全台十大死因第七位。

而這名婦人過往也沒有抽菸習慣，也沒有氣喘病史，怎麼會罹患這個病症，為了解開這個答案，醫護團隊前往婦人住家調查，這才發現這名婦人信仰虔誠，天天在家燒香祭拜，造成室內的空污數值偏高，目前這名婦人已經接受治療，醫生預估恢復情況會達到健康人的7成，同時也呼籲民眾燒香拜拜的時候，一定要注意通風，盡量不要燒紙錢。

ET快訊
「死刑判決定讞就該執行」　蘇貞昌：燒死父母、割斷孩童頭顱天地
台南公寓火災　阿公逃不出葬身火場！媳婦也受重傷
黑男混血女友「0修圖照」被PO網！關濾鏡真面目現形網傻眼
化工大廠東鹼違規遭罰402萬！總經理涉「內線交易」賣股　檢調
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「第一次約會能吃滷肉飯？」潮男求解...新竹人全歪樓　內行激推：超夯名店

桃機今年8起地安出包！　交通部開罰「桃勤30萬、長勤6萬元」

一家9口三代親子關係　靠一味人生四神湯解決

Google挺同志！　市府→凱道「彩虹遊行路線」地圖曝光

好市多羊肉爐「喪屍狂搬20箱」　網嘴饞問好吃嗎？饕客曝雷：我不愛

台大生為同志遊行熱身　「小同遊」爭取校園性別友善環境

新竹違停哥「佔殘障車格被鎖」　竟嗆：年消費十幾萬消費者最大

超高CP值！第二屆寶礦力路跑登場　滴妹領跑8千人嗨翻

幫小孩準備腸胃藥！糊塗媽「提早教育」臉紅炸　老司機壞笑：SOD開拍惹

婦不吸菸氣喘不停　醫護訪視「抓鬼」！大驚..病灶藏神明廳

foodpanda女外送員遭三寶擊落　路過同事幫忙遭誤解「撞成一團」

陳同佳案遭疑髮夾彎認同一中 徐國勇怒飆記者：講話客氣點

台南市議員「安全帽會破壞髮型」　在議會要求警局長：沒戴勸導就好

39人反鎖貨櫃15小時「絕望凍死」！　調查透露：像塞進-25℃ 金屬棺材...

小S曝許老三超高調行徑　直呼「我在她那個年紀很正常」

交往12年！台首對「同志夫夫」婚禮　跟家人出櫃...暖母挺：愛沒有不一樣

風田主持踩地雷惹本土劇大哥翻臉　騙局一曝光...立刻下跪崩潰爆哭！

超蝦理由！渣男同天分手2個對象 她被嫌狐臭「當場除毛」痛到慘叫

李芷婷飆唱《聽海》彩排畫面曝光！　網友 :還好沒唱到這首

小禎離婚突告白「許永元以後靠你養」　網狂問許先生...直播公開真面目！

「第一次約會能吃滷肉飯？」潮男求解...新竹人全歪樓　內行激推：超夯名店

桃機今年8起地安出包！　交通部開罰「桃勤30萬、長勤6萬元」

一家9口三代親子關係　靠一味人生四神湯解決

Google挺同志！　市府→凱道「彩虹遊行路線」地圖曝光

好市多羊肉爐「喪屍狂搬20箱」　網嘴饞問好吃嗎？饕客曝雷：我不愛

台大生為同志遊行熱身　「小同遊」爭取校園性別友善環境

新竹違停哥「佔殘障車格被鎖」　竟嗆：年消費十幾萬消費者最大

超高CP值！第二屆寶礦力路跑登場　滴妹領跑8千人嗨翻

幫小孩準備腸胃藥！糊塗媽「提早教育」臉紅炸　老司機壞笑：SOD開拍惹

婦不吸菸氣喘不停　醫護訪視「抓鬼」！大驚..病灶藏神明廳

川普討厭紐時華郵就退訂！　白宮：聯邦機關跟進能省數十萬美元

常濫用優勢做不公平競爭！公平會：凱擘擴區花蓮動機目的應釐清

極速超跑女排結盟日本久光製藥　台灣排球新女力

肉毒桿菌素這樣選！「不含複合性蛋白」降低抗藥性

南韓放棄WTO開發中國家待遇　沈榮津：市場更自由化對台灣有利

針刺身體凌虐！竹聯弘仁會暴力擄人　開槍丟手榴彈勒贖逾3千萬

賴士葆嗆鬥雞內閣、逼道歉　蘇貞昌替徐國勇緩頰：主人對僕人都不該人身攻擊

「第一次約會能吃滷肉飯？」潮男求解...新竹人全歪樓　內行激推：超夯名店

蘇貞昌曾動怒拍桌：我也想當慈眉善目修行者，但我是行政院長

貨車死亡39人為大陸公民？　華春瑩：英國警方還在核實

挑婚紗翻到「處女膜修補單」！ 男秒暴怒分手未婚妻蹲地後悔痛哭

生活熱門新聞

外送員請吃鹽酥雞　妹愣：下次叫UE

霜降到了！鋒面雨下周襲北台降7℃

新店山中藏4600億！關鍵5人才能開啟

阿祖進浴室「整間血」國一弟驚人習慣曝光

提早7分鐘到　外送員催餐嗆：打我啊

南投服務區廣播「來賓請到櫃台」　她一想細節頭皮冷麻

建中生都不叫外送？　學長解答了

妻蒸菜！他一掀鍋蓋「筷子熔變形」

42歲擁2400萬　他：存錢比投資重要

客「硬選髒桌叫人收」店員忙翻納悶　網解答

要腦公把魚放湯碗裡　她一看臉綠：直接倒掉

甜心主播肩帶滑落　12萬網友戀愛

婆婆不能逛好市多…媳緩喊一句讚爆

「鋒面尾掠北台灣」變天降溫　下週颱風可能生成

更多熱門

相關新聞

主人手頭緊…米格魯變供品！

主人手頭緊…米格魯變供品！

一般人拜拜習慣準備雞、豬、魚三種牲禮，但要準備這些食材也得花費不少預算。一名網友日前祭拜時，由於經費不足，只準備了煎魚、甜粽及一些水果，但重頭戲「肉」的部分，她也是超有誠意獻上自家愛犬，一隻憨胖的米格魯趴在盤子上，從背影來看和豬公實在有些神似。

55歲婦不菸不酒罹肺腺癌　醫揪「關鍵原因」

55歲婦不菸不酒罹肺腺癌　醫揪「關鍵原因」

曬衣遇空污警報　部落客實測大推救星來了

曬衣遇空污警報　部落客實測大推救星來了

附帶酒測功能！　空氣清淨機秒亮紅燈

附帶酒測功能！　空氣清淨機秒亮紅燈

連假玩太嗨　毛孩排隊等「收驚」

連假玩太嗨　毛孩排隊等「收驚」

關鍵字：

肺阻塞義大拜拜點香燒金紙PM2.5

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

余苑綺直腸剩2公分！癌症4期李亞萍：家人心裡有數

謝震武怒轟韓國瑜「謝祖武慘被出征」！

小禎談判離婚卡了6年！開出「分手3條件」李進良全拒絕

不知道狗爸是誰　二哈寶寶撞臉牠

外送員請吃鹽酥雞　妹愣：下次叫UE

ARIAZ珠恩曾是壞學生！爆喝酒抽菸霸凌　在記者面前道歉

英國39人箱屍：零下25℃絕望而死

謝震武痛批韓國瑜　網呆：太帥了

李亞萍痛哭「清女兒惡露只睡1小時」 歪理怒激余苑綺：要小孩叫別人媽？

霜降到了！鋒面雨下周襲北台降7℃

馬俊麟消失22天劇情大逆轉！他只穿內褲60秒片曝

謝祖武被當謝震武回應了！

業主做完才砍價！她看油漆工父超心疼

貨櫃滿地屎尿　卡車司機當場嚇暈

風田白目亂問踩地雷！資深大哥翻臉開罵　他崩潰爆哭

更多

最夯影音

更多
foodpanda女外送員遭三寶擊落　路過同事幫忙遭誤解「撞成一團」

foodpanda女外送員遭三寶擊落　路過同事幫忙遭誤解「撞成一團」
陳同佳案遭疑髮夾彎認同一中 徐國勇怒飆記者：講話客氣點

陳同佳案遭疑髮夾彎認同一中 徐國勇怒飆記者：講話客氣點

台南市議員「安全帽會破壞髮型」　在議會要求警局長：沒戴勸導就好

台南市議員「安全帽會破壞髮型」　在議會要求警局長：沒戴勸導就好

39人反鎖貨櫃15小時「絕望凍死」！　調查透露：像塞進-25℃ 金屬棺材...

39人反鎖貨櫃15小時「絕望凍死」！　調查透露：像塞進-25℃ 金屬棺材...

小S曝許老三超高調行徑　直呼「我在她那個年紀很正常」

小S曝許老三超高調行徑　直呼「我在她那個年紀很正常」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面