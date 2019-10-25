婦不吸菸氣喘不停　醫護訪視「抓鬼」！大驚..病灶藏神明廳

▲婦人罹患肺阻塞，醫護團隊到居家訪視的時候發現，婦人是因為燃香成了病灶 。（示意圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市有一名婦人發生氣喘，沒有抽菸的她覺得很奇怪，怎麼會一直喘不停來求助醫師，經過診斷發現是肺阻塞，結果醫護團隊前往這名婦人家中檢測病原，這才發現住家空氣數值PM2.5偏高，原來是她天天燒香拜佛，讓室內空氣污染嚴重。

收治這名病患的醫師是義大癌醫院副院長黃明賢，他表示這名婦人年約50歲，當時來就診的時候，表示自己會氣喘，而且只要激烈活動就會有呼吸困難的情況，過去也沒有發生過氣喘病史，醫師找不到過敏原，使用氣喘藥也無效，最後確診是肺阻塞。

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▲婦人罹患肺阻塞，醫護團隊到居家訪視的時候發現，婦人是因為燃香成了病灶 。（示意圖／記者吳奕靖翻攝）

黃明賢醫師表示慢性阻塞性肺病（COPD，簡稱肺阻塞）會出現漸進性且伴有慢性呼吸道發炎反應，主要引起原因是抽菸導致，另外空氣汙染或特殊工作環境也會導致相關呼吸道疾病，目前位居全台十大死因第七位。

而這名婦人過往也沒有抽菸習慣，也沒有氣喘病史，怎麼會罹患這個病症，為了解開這個答案，醫護團隊前往婦人住家調查，這才發現這名婦人信仰虔誠，天天在家燒香祭拜，造成室內的空污數值偏高，目前這名婦人已經接受治療，醫生預估恢復情況會達到健康人的7成，同時也呼籲民眾燒香拜拜的時候，一定要注意通風，盡量不要燒紙錢。