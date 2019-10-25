用愛陪伴阿公阿嬤動起來　守護老寶貝豪棋愛加倍

▲豪棋建設公司與伊甸基金會，於伊甸以勒巷弄長照站舉辦「守護老寶貝豪棋愛加倍」志工活動。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

「用愛陪伴，阿公阿嬤動起來！」為讓獨居及失智長輩可以重新參與社會活動，台南知名企業豪棋建設公司與伊甸基金會，10月25日於伊甸以勒巷弄長照站舉辦「守護老寶貝豪棋愛加倍」志工活動。

豪棋建設林慶輝董事長，不僅號召近15位公司員工一起加入志工行列，大家更捲起袖子與銀髮長輩們親手包水餃，享用難得的共餐時光，為了實現在地老化，提供老人短期臨托的服務，伊甸基金會「以勒巷弄長照站」從去年開始，每天服務近20名平均年齡超過80歲的銀髮長輩，其中有3分之1有失智的狀況，為刺激長輩對外界的反應，不與社會脫節，伊甸專業的照服員除了每天安排體適能、樂器學習、認知訓練…等課程、這次透過企業志工的熱情互動，長輩們和年輕人們共同手做元寶水餃，為了捕捉難忘的瞬間，更設計幸福大頭貼的相框，留住這溫暖的回憶。

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豪棋建設副總經理謝銘源表示，豪棋建設第2年持續與伊甸基金會合作，去年中秋節公司除了捐款支持在地的服務，更號召全體同仁陪伴弱勢身障青年歡度佳節，今年更要送愛給獨居長輩們，希望可以透過真心的陪伴，讓長輩們獲得大大的溫暖！長輩們的笑容更是我們當志工最開心的禮物！

伊甸基金會台南區區長張盟宜表示，邁入後半人生的長輩們，更需要大家的關懷與支持，根據統計全台65歲以上老年人口已經超過330萬人，其中獨居長輩更高達30多萬，越來越多人老後獨自一人生活，有一天我們都會老，邀請全台民眾一起支持伊甸基金會「老人照顧服務計畫」！洽詢專線06-2146821*103 簡小姐。