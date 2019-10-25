商總向蔡總統與經濟部長提建言　給優惠稅率、鬆綁法令吸引資金來台

▲商總理事長賴正鎰今日向總統蔡英文提出多項建言。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

總統蔡英文今（25）日在總統府接見全國商業總會今年頒發的優良商人獎等47位得主，會後，商總理事長賴正鎰轉述，他當場向蔡英文提出境外資金回台，應給予更優惠稅率，吸引10兆資金回台；另外，香港反送中之際，台灣應鬆綁法令，設法吸引資金來台，讓台灣成為亞太金融中心；以及建請政府以過去扶植半導體的規模，每年投入200億元把台灣建立成全球AI產業核心王國等多項建言，皆得到蔡英文及經濟部長沈榮津的正面回應。

商總指出，蔡英文對於鬆綁檢討舊時法令，當場指示沈榮津組成工作小組，要系統性的定期檢討老舊法令，不僅基層的科長，局長要知道問題，從總統到行政院長也都要關心。

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商總轉述，沈榮津部長說政府很重視雲端，大數據，目前會先將AI產業化，然後再將AI導入軟硬體運用，之後就可轉移到各個產業去運用。而且微軟及Google等國外資訊產者都已到台灣設立AI研發中心，日前蘋果電腦也到台灣考察，也準備在台灣設立研發部門，由於台灣資訊科技產業領先全球，台灣已經被重新定位為全球高階AI資訊中心。

商總轉述，沈榮津還說，海外台商回台資金最新統計已達到6223億元，目前經濟部已掌握到7800億元準備回台，透過經濟部設置的「投資台灣事務所」，採取單一窗口制度，讓想回台的台商只要把資金準備好，其他的行政程序與輔導投資都會由經濟部來負責完成，經濟部與財政部下周即將召開說明會，政府一定會好好運用這些資金。

對於香港因為反送中動盪，外資逃竄到其他國家，其中已經有40億美元轉移到新加坡，賴正鎰建議政府應該設法吸引這些在香港的資金來台，希望能夠取代香港，成為「亞太金融中心」。對此，沈榮津回應，其實政府早已運作希望更多資金能到台灣，目前有香港在操作金融的團隊，已有整個團隊轉移到台灣的情況，政府也會希望吸引更多資金到台灣。