雙盜狂偷38台石虎相機！警逮人起出31台　尋回記憶卡內珍貴影像

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣警察局竹南警分局接連接獲報案，指稱石虎鄉野調查所裝設之感溫攝影機遭竊，經縣政府統計，竊賊在短短數天內一共偷走38台攝影機。因石虎保育為苗栗縣重點工作，因此警方獲報後相當重視，立即成立專案小組偵辦，先於24日率先逮捕黃姓嫌犯，隨後又在新竹寶山鄉逮獲另名葉嫌，2人訊後被移送往苗栗地檢署偵辦，檢方認為2嫌涉案重大，向法院聲請羈押獲准。

▲涉嫌偷竊石虎偵測相機的2名嫌犯落網，遭法院裁准羈押。（圖／記者黃孟珍翻攝）

警方指出，經專案小組前往現場勘查、採證鑑定，不眠不休查訪附近民眾、以及透過監視器進行交叉比對，終於鎖定特定人士涉有重嫌，並於24日上午逮捕黃嫌，還在其住處查扣失竊感溫攝影機等贓、證物1批。

警方隨後根據黃嫌供述，又在新竹寶山鄉逮獲另名葉姓嫌犯，並在住宅附近查扣失竊感溫攝影機等贓、證物1批，全案除找回失竊之31台感溫攝影機外，也成功找回失竊的記憶卡資料影像，將珍貴的野生動物資料得以保存供學術單位研究，另外也避免石虎保育人士擔心是否有反石虎保育人士惡意性、針對性竊盜行為，黃、葉2嫌疑人訊問後移送臺灣苗栗地檢署偵辦，檢察官以黃、葉2嫌涉嫌重大向法院聲請羈押獲准。

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▼警方在2嫌住所搜索，共追回31台偵測相機，記憶卡內的珍貴資料影像也還在。（圖／記者黃孟珍翻攝）