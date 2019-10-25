東京奧運難敵酷暑　考慮凌晨3點舉行馬拉松賽

▲日本選拔參加2020年東京奧運馬拉松國手的MGC賽事。（圖／美聯社）

實習記者崔子柔／綜合報導

國際奧委會（IOC）日前表示，因酷暑問題，打算把東京奧運馬拉松及競走項目改在北海道札幌舉行，消息人士昨（24）日透露，東京都政府有意提早賽程到凌晨3時或5時，並依原定計畫在東京舉行。

據共同社報導，國際奧委會16日宣布，要將馬拉松和競走賽事移到主辦1972年冬季奧運的札幌舉行。據了解，是因為中東多哈舉辦田徑世錦賽時天氣悶熱，有不少馬拉松和競走選手棄權。

馬拉松比賽目前定於早上6時舉行，東京都醫師會和日本醫師會去年底根據專家調查要求提早開始，消息人士指出，東京都政府正在評估提前到凌晨3時或5時的可能性和防酷暑的有效性，之後再決定是否要向IOC和東京奧運籌委會提出。

東京都知事小池百合子計劃參加30日起在東京舉行的IOC協調委員會會議，並堅持在東京舉辦。

報導指出，若不能在東京實施，政府則主打「重建奧運(Reconstruction Olympics)」的理念，在東北舉行。

自2011年311大地震之後，仍有超過5萬人未能返回家鄉，日本把2020年的奧運稱作是「重建奧運」，希望展示受災區域的重建成果。