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竹縣顧問line群狂發抹黑文　縣長楊文科也在！網淡定：這地區不意外

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▲竹縣顧問line群狂發抹黑文　縣長楊文科也在！網淡定：這地區不意外。（圖／翻攝只是堵藍）

▲臉書粉絲頁《只是堵藍》24日晚間在臉書貼文指稱新竹縣政府的顧問line群，竟變成造謠群。（圖／翻攝只是堵藍，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣顧問群組變造謠顧問？臉書粉絲頁《只是堵藍》24日晚間在臉書貼文指稱新竹縣政府的顧問line群，竟變成造謠群，除了附上多位現任的縣府顧問轉貼抹黑造謠截圖、新竹縣祕書長附和，除此之外，就連縣長楊文科竟然也被發現在同一個群組內。雖然縣府隨後發表聲明，表示這個群組並非公開群組，會再提醒設立群組的主要目的，及勸說避免再發生，不過，網友們還是不買單，大罵「新竹縣藍的要死，他們才不怕！」、「想太多囉 幹嘛解釋？基本上會造謠跟相信這些白痴謠言的，跟會投KMT的選民有87%重疊吼」、「新竹縣不意外啦」。

▲竹縣顧問line群狂發抹黑文　縣長楊文科也在！網淡定：這地區不意外。（圖／翻攝只是堵藍）

▲▼《只是堵藍》貼文表示，這些謠言都在網路上被澄清過，甚至相關政府部門也澄清了，堂堂縣府顧問群組，竟然成為造謠者的溫床，而且國民黨新任縣長楊文科也在群組裡。

▲竹縣顧問line群狂發抹黑文　縣長楊文科也在！網淡定：這地區不意外。（圖／翻攝只是堵藍）

《只是堵藍》24日晚間在臉書貼文，「這些謠言都在網路上被澄清過，甚至相關政府部門也澄清了，堂堂縣府顧問群組，竟然成為造謠者的溫床，而且國民黨新任縣長楊文科也在群組裡，放任顧問一直造謠也不管，連縣長秘書都一起附和謠言，國民黨真的爛到底了，別又像上次堵藍爆料的，高雄市調處副處長一樣拗說是提醒別人謠言，更別學台北市長秘書蔡壁如死不認錯，不想承認造謠，自己去跟當初投票給楊文科的新竹縣選民解釋」。

隨後，縣府則發表聲明，「成立「縣政顧問line群」是為提供縣政顧問迅速反應地方問題，以及提供縣政建言之用，只是該群組屬於縣政顧問專用群組，並未對外開放，致於該群組內出現不實訊息一事，縣府除深表遺憾外，也表示，未來會透過群組向顧問團說明群組成立的目的，同時勸說避免散佈未經求證之不實訊息」。

▲竹縣顧問line群狂發抹黑文　縣長楊文科也在！網淡定：這地區不意外。（圖／翻攝只是堵藍）

▲民進黨新竹縣黨部發表強烈譴責，並要求縣長與散布謠言的顧問要公開道歉。

新竹縣民進黨黨部主委彭瑞德也對此強烈譴責，他說真不敢相信，竹縣府的縣政顧問群組竟變成散布謠言及假訊息的搖籃，更不可思議的是楊文科縣長也在群組內，卻沒有制止，放任謠言到處流竄，除了要求楊文科縣長應出面說明及公開道歉外，還要求散布謠言的顧問要在三天內公開道歉，否則就要提告。

不過，網友們對於群組內成為謠言推手，並不易外，認為「新竹縣不意外啦」、「9.2日常，沒被發現的這種群組肯定不知凡幾」、「藍到底不意外」、「新竹縣藍的要死，他們才不怕」、「想太多囉 幹嘛解釋？基本上會造謠跟相信這些白痴謠言的，跟會投KMT的選民有87%重疊吼」。

▲竹縣顧問line群狂發抹黑文　縣長楊文科也在！網淡定：這地區不意外。（圖／翻攝只是堵藍）

▲竹縣顧問line群狂發抹黑文　縣長楊文科也在！網淡定：這地區不意外。（圖／翻攝只是堵藍）

▲竹縣顧問line群狂發抹黑文　縣長楊文科也在！網淡定：這地區不意外。（圖／翻攝只是堵藍）

▲竹縣顧問line群狂發抹黑文　縣長楊文科也在！網淡定：這地區不意外。（圖／翻攝只是堵藍）

▲竹縣顧問line群狂發抹黑文　縣長楊文科也在！網淡定：這地區不意外。（圖／翻攝只是堵藍）

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