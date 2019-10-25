針刺身體凌虐！竹聯弘仁會暴力擄人　開槍丟手榴彈勒贖逾3千萬

記者孫于珊／台北報導

竹聯幫弘仁會近年不斷在雙北等地區恐嚇滋事！2019年1月，弘仁會竟恐嚇取財，前往一名男被害人家中持槍射擊及丟假手榴彈等爆裂物；4、5月時，更當街將被害人擄走，以棍棒毆打四肢致骨折及針刺身體，逼迫他簽本票及自白書，另為掌握行蹤，還於被害人住家口裝設監視器針孔。刑事局歷經1年追查，終於21日及22日將年約33歲的弘仁會林姓會長等7人緝捕到案。

▲刑事局破獲以竹聯堂弘仁會會長林聖閎為首的擄人勒贖、恐嚇取財、槍擊等案。（圖／記者孫于珊翻攝）

警方調查，被害人與林嫌等幫派分子不認識，由於被害人與朋友發生「賭博糾紛」，對方便找弘仁會幫忙討3千多萬債務。而以林嫌為首的弘仁會成員自從2015年開始就常「搶出頭」，遇有不繳保護費的店家，直接砸店、丟信號彈等手法恐嚇，藝人汪建民與馬國畢，也遭受波及。

而針對這次擄人勒贖、恐嚇取財、槍擊等案，警方早於2018年10月就盯上林嫌等人，不過這群幫派分子很會「斷點」，犯案時都戴上頭套、口罩等，讓警方無法辨識身分。為能蒐集相關犯罪事證，刑事局偵查第一大隊會同新北市新莊警分局及汐止警分局等單位共組專案小組積極偵辦。

一經確認林嫌等人藏匿處所且時機成熟後，便持搜索票和拘票前往台北市、新北市及宜蘭市等處攻堅！將林嫌等7人一舉緝捕到案，並當場查扣開山刀4把、鋁木棒4支、無線電4台（含座充線）、名片1盒、手機9支、Ipod 1支、辣椒水1罐及現金12萬餘元等贓證物。全案依涉嫌違反擄人勒贖及恐嚇取財等罪嫌，移送新北地方檢察署偵辦。

▼警方看準時機攻堅，將林嫌等7人緝捕到案，同時查扣開山刀、鋁木棒等贓證物。（圖／記者孫于珊攝）

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