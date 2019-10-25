柯文哲下令掃除「騎樓路霸」　10天後強力執法1件罰1200元

▲柯文哲下令要掃除騎樓路霸。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市許多大樓都有騎樓設計，讓市民走在打通的一樓平面，和馬路保持一段安全距離；但有不少屋主都把騎樓視為私有空間堆放雜物，嚴重影響行人通行。對此，台北市長柯文哲25日上午主持交通會報時裁示，將全力整頓「騎樓路霸」，要交通局即刻辦理，預告10天後將開始掃除，「看到就沒收，要來領就開罰單給他」。

柯文哲上午主持交通會報時，關心騎樓路霸問題。他表示，該處理要處理，像有的一個花盆、盆景什麼放一大堆在那，直接把它沒收，因為那也不曉得是誰的，「如果他要拿回去就開罰單」。

「當然要這樣做之前要跟他們講說從什麼時候開始」，柯文哲說，這國家還是要有公權力，跟里長講說市長決定，下禮拜開始凡是占用人行道的就沒收，「如果你要說那是你的，就開罰單」，這個要執行，有問題的就跟里長講。

但柯文哲也表示，會給民眾一點時間整理，「通常下禮拜差不多、10天後左右」，這就是破窗理論，如果不處理就一個個破下去，通知里長幾月幾日開始，國家還是要有公權力，我的態度很清楚。

對此，交通局長陳學台會後受訪表示，騎樓屬於公共空間，非私人所有，若有霸佔行為，可依照《交通管理處罰條例》第82條1項，裁罰新台幣1200到2400元，近期就會成立專案小組負責，預計給7到10天的預告期，過後就開始強力執法。

