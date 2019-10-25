2019世界青年科學家峰會　溫州推兩岸青創大賽助攻

▲「逐夢溫州」阿里巴巴諸神之戰兩岸青年創新創業大賽啟動。（圖／記者陳政錄攝，下同）

記者陳政錄／溫州報導

推動創新創業，首屆世界青年科學家（溫州）峰會近日於溫州舉行，其中為促進兩岸雙創交流，先行舉辦一系列兩岸專場活動，包括今（25日）舉辦的「阿里巴巴諸神之戰兩岸青年創新創業大賽」、兩岸青創論壇等。溫州副市長殷志軍表示，溫州將進一步推動「逐夢溫州」，歡迎台灣朋友來交流和發展。

▲溫州副市長殷志軍。

世界青年科學家（溫州）峰會是大陸推動「構建人類命運共同體」、促進長三角科創發展而組織的世界青年科學家交流平台，於26、27日舉行兩天，將有超過100個國家和地區的800多位青年、科學家、企業代表參會。

其中，為落實對台工作方針，推動兩岸產業、青創交流，自2017年發起的「阿里巴巴諸神之戰兩岸青年創新創業大賽」也於25日在溫州舉辦「逐夢溫州」專場，共有15個來自台灣，和5個大陸的青創團隊進行現場演示，和進行兩岸青創論壇。

殷志軍指出，溫州推動90項對台措施細則，設立37家台灣青年創業就業實習基地和21家孵化器平台，打造築夢溫州一系列活動，吸引4000名台青前來體驗，支持創業台青1000多人；未來，希望兩岸青年能把握當下、目交心通、奮發向上、譜寫出自己的創業故事。

阿里巴巴諸神之戰總導演沙惟表示，從2017年設立台灣戰區後，兩岸交流賽逐步固化定型，達到上億人民幣資本注入，接下來，還將於杭州、瀋陽舉辦總決賽，讓20多個城市的創業團隊做最後對決。

他進一步表示，除透過賽事加強交流，也希望能在合適的時間點，把在全球有50個據點的阿里創新中心帶到台灣，並培育一批優秀的兩岸創業青年。

▲阿里巴巴諸神之戰總導演沙惟。

在今天的賽事上，兩岸創業團隊涵蓋智能交通、醫療器材、生物醫藥、智能家居、母嬰產品、區塊鏈、農業、教育、寵物等領域，其中台灣通潤科技、台灣新力旺精工智慧、台灣醫視科技在現場演示後，與陸方溫州雲知信息科技、溫州眾創空間、奧迦特基金等簽訂合作協議。

獲獎團隊方面，台灣專注於醫材、專精消化道出血監控系統的醫視科技，以及大陸深耕聽力言語智能康復平台的南栗科技，獲得今日賽事冠軍，而台灣通潤科技、大陸光藍物聯獲得亞軍；同樣來自台灣，布局改善敏弱性肌膚醫護產品的岩寬生醫，則獲得最具價值投資獎。

▼阿里巴巴諸神之戰兩岸青年創新創業大賽簽約辦頒獎典禮。

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