韓國瑜美學喊卡！少棒英雄銅像「黏膠帶綁國旗」　創意政策先拆下

記者吳奕靖／高雄報導

高雄立德棒球場前《立德少棒小英雄》銅像裝置藝術，被民眾發現高雄市政府運發局人員利用膠帶綑住球棒來固定國旗，民眾怒轟「看到這一幕真的好莫名」，運發局發新聞稿說明：「這是創意巧思」，不過關於如何綁置國旗才能符合美學的要求，運發局從善如流，會將原本設置在棒球少年球棒上的國旗拆下，待研議兼顧美觀與創意，又不破壞裝置藝術的固定方式後，再上架」。

▲立德棒球場前銅像遭綑綁國旗，運發局決定先行撤下 。（圖／記者吳奕靖攝）

《ETtoday新聞雲》記者在25日實地走訪立德棒球場，的確發現《立德少棒小英雄》的銅像，球棒部分為了固定國旗，所以跟國旗的旗桿捆在一起，分別捆了三段，遠看不太容易發現，但是近看就能清楚看到膠帶綑了好大一圈，的確是不太美觀，也難怪網友會感嘆：「看到這一幕真的好莫名，整個高雄市從去年開始，掀起一股國旗裝飾風潮，這樣的美學我真的不行！」該讀者強調「愛國不是只會掛國旗就好」。

▲立德棒球場前銅像遭綑綁國旗，運發局決定先行撤下 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲立德棒球場前銅像遭綑綁國旗，運發局決定先行撤下 。（圖／記者吳奕靖攝）

高雄市政府運動發展局透過簡訊回應表示：「經審查國旗條例法令規範，在無毀損國旗顧慮下，我們依民眾巧思建議把青天白日滿地紅國旗綁在這一座高雄人對國球的共同情感及回憶的棒球小子身上，裝設之後，的確也獲得許多民眾稱讚創意巧思，甚至還有許多民眾到現場打卡合影，希望未來台灣的棒球能棒棒揮出精彩，揮出全民團結，為國球加油，更期許11月即將到來12強世界棒球賽，可揮出橫掃千軍，再次帶領中華民國的棒球，重返榮耀，但有關於如何綁置國旗才能符合美學的要求，運發局從善如流，會將原本設置在棒球少年球棒上的國旗拆下，待研議兼顧美觀與創意，又不破壞裝置藝術的固定方式後，再上架」。

▲立德棒球場前銅像遭綑綁國旗，運發局決定先行撤下 。（圖／記者吳奕靖攝）