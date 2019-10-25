綠推新生代參選人　卓榮泰酸沈智慧：30年了…你還在選立委

▲卓榮泰陪同莊競程到市場拜票。（圖／莊競程競總提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

民進黨主席卓榮泰25日上午到台中輔選北北屯區立委參選人莊競程，面對對手沈智慧，卓說，他到立法院時，沈已經在立法院了，如今他離開了，沈還在，民進黨都推出新人了，沈卻還在選，跟著沈的助理，30年都還是這個樣子，可見在民進黨的年輕人，還是比較有前途。

▲熱情攤商送上菜頭給莊競程，預祝高票當選。

卓榮泰上午陪同莊競程到北屯市場掃街拜票，一一向攤商、民眾拜託支持，攤商也熱情回應，送上菜頭，大蒜及包子等，並高喊「凍蒜」、「包中」 ，場面相當熱鬧，隨後一行人到知名小吃店「阿旺爺爺肉圓店」，品嘗炒麵，肉燥飯、豬血湯等在地小吃。

卓榮泰表示，全國有73個選區，他昨天剛跑完36個，今天跑37、38個，非常湊巧正好是國會要衝過半，而且今天又是光復節，所以要把豐原后里區以及北北屯2個選區光復回來。

目前台中市民進黨是4（民進黨）加1（無黨籍）席現任立委，選情穩定，另外3區，豐原后里區因為要光復回來，所以稱為光復區；烏日、大肚區陳柏惟因為戰鬥力很強，所以稱為戰鬥區；北北屯區因為候選人很多，所以稱為競爭區，卓說，希望這次台中市立委選舉打出滿貫全壘打。

卓榮泰推薦莊競程年輕有專業，莊學的是生醫工程，正好是國家目前最需要發展的產業，立法院確實需要一位專業的人才，來替國人的健康把關，卓話鋒一轉，語帶酸味的說，他到立法院時，沈智慧已經在立法院了，他離開時，沈還在立法院，現在民進黨都已經要推出新人了，沈依然還在立法院，「真的是，不會老也沒有年輕人」，「跟著她的助理，30年卻都還是這個樣子」。

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