桃園釣台灣鯛　1天只收500元「可帶走10斤」還幫代客殺真空包

▲真空包裝的漁獲讓釣友回家不會被老婆嫌棄。（圖／記者楊熾興攝）

記者楊熾興／桃園報導

愛釣魚的朋友每每都有殺魚和保存過多漁獲的困擾，甚至被老婆白眼和嫌棄，桃園市新屋11-1養殖池老闆貼心的設想周到，替釣客做真空包裝還不用錢，而且釣一整天台灣鯛只收500元，還可以帶走10斤魚，還有代客殺魚，這麼佛心又善解人意的老闆還真是少見，釣友們也大推真是貼心又佛心。

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▲▼佛心老闆提供免費真空包裝讓保鮮魚更加便利。（圖／記者楊熾興攝）

桃園市有數千口以上的埤塘，主要提供蓄洪和灌溉功能，還有就是休閒及養殖，讓許多池釣民眾在假日休閒時有個好去處，但釣友們每每過多漁獲的宰殺和保存感到困擾，甚至將滿袋漁獲攜回，未得到枕邊人讚賞，反遭嫌棄要處理宰殺予以責罵，實在是釣友心中的痛。

▲漁池還提供烤魚等小吃服務。（圖／莊姓民眾提供）

有鑑於此，桃園新屋11-1養殖池羅姓老闆設想周到，代客殺魚每斤酌收10塊錢，還貼心的做真空包裝還不用錢，大大的增加魚隻的保鮮，放在家裡冰箱冷凍保存可達1個月以上。而且釣一整天的台灣鯛只收500元，還可以帶走10斤魚，莊姓釣友就在臉書社群ｐｏ文說，這麼佛心又善解人意的老闆還真是少見，也馬上獲得網友大讚和愛心及分享。

羅老闆表示，他是第一家免費替池釣釣友免費做真空包裝，雖然定做真空袋需花費不少成本，卻可替釣友解決不少困擾，目前也有做真空鮮魚宅配服務，但需事預定魚種和數量；還有還有，休閒魚池附設小吃部，提供釣友們炒飯，炒麵，牛肉麵，檳榔，飲料；並幫愛吃魚的釣友當場做代客料理的服務，不管是烤魚，紅燒魚，泰式檸檬魚都難不倒老闆，為超讚超優質的服務，歡迎民眾趁週休二日假期來趟釣魚樂。



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