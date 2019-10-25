警政署成立「選舉指揮所」　徐國勇：不容許暴力、賄選情事發生

記者邱中岳／台北報導

內政部警政署有鑑於總統大選在即，25日下午2時許，由內政部長徐國勇率警政署長陳家欽以及各縣市警局長成立選舉指揮所，貫徹「公平乾淨選舉」，該選舉指揮所主要掌握競選活動的安全狀況。

警政署表示，選舉指揮所成立主要目的在於掌握競選活動期間，造勢場合、競選總部的安全狀況，以及造勢的參與人數和維安情資，最後還有因應突發事件的緊急處置，最後投開票所的維安作為。

▲內政部長徐國勇參加警政署選舉指揮所揭牌儀式。（圖／記者邱中岳攝）

徐國勇也特別呼籲，查賄制暴是警政署重要工作，絕對不容許選舉暴力，選舉必須乾乾淨淨維護自由民主，也不容許有賄選的情事發生，不管任何警力都會動起來。

而本屆的總統大選暨立法委員選舉，預定於2019年11月18日至22日辦理候選人登記事宜，各項選舉造勢活動已漸趨頻繁，徐國勇也提醒各警察機關針對可能發生之各種危安狀況。

▲內政部長徐國勇（右4）表示，不容許賄選、暴力介入選舉，影響台灣民主自由。（圖／記者邱中岳攝）

徐國勇最後指出，為了防止賄選、暴力介入選舉等情事，且應防制外來勢力、資金以及假訊息等影響選舉，所以也期望警政署長陳家欽能夠領導警察團隊，維護選舉維安以及社會治安。

徐國勇面對媒體詢問，陳同佳是否在總統大選後才會來台投案？對此徐國勇回應，這是好像是從香港傳出來的，不過事實如何？我們有成立專案團隊，針對陳同佳來台刑事殺人罪責，有對口單位將他帶回。

對於國民黨總統參選人韓國瑜，日前在台南遭抗議群眾丟雞蛋，徐國勇也表示，已在1日內找到涉案的3名嫌犯，並移送地檢署偵辦。

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