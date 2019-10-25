保時捷時速180公里失控追撞！　34歲孕媽「預產期前2周」噴飛慘死

▲英國一輛黑色保時捷以時速180公里撞飛孕婦。（圖／翻攝自YouTube／Awesome Gary）

記者吳美依／綜合外電報導

英國威爾特郡（Wiltshire）發生一起意外，34歲的安娜（Anna Kirsopp-Lewis）產檢結束，開車回家的路上，竟被一輛黑色保時捷以時速112英里（大約時速180公里）狠狠撞上。她當場噴飛重摔，身上多處創傷死亡，肚子裡的兒子奧斯卡（Oscar）原本預計2周後就要出生，卻根本沒有機會來到世界上。

根據法庭，安娜下午1時剛結束產檢，開著一輛寶獅（Peugeot），行經A36公路的沃明斯特（Warminster）路段，卻被保時捷以時速180公里高速追撞。她被撞到噴飛車外，當場死亡，62歲的保時捷駕駛巴頓（Ian Barton）送醫急救，5天後在醫院中過世。

Anna was killed just eight days before Christmas. RIP. 由 Daily Star 發佈於 2019年10月24日 星期四

根據BBC，目擊者表示，事發當時正在下雨，路況不佳，他們發現出意外了，趕緊下車查看，有人哭喊，「她死了！她死了！」警官桑普（Joseph Sample）說，保時捷「失去控制」並且蛇行。一名專家24日出庭證實，保時捷撞車時，時速絕對超過100英里（大約時速160公里），而事發路段明明限速60英里。

目擊駕駛克拉克（Paul Cloak）提供行車紀錄器，影片中顯示，黑色保時捷高速行駛，甚至開到對向車道。他24日出庭時說，當時只能勉強看見一個「黑色的模糊」物體，因為那輛車「像是火箭一樣」橫衝直撞。

So sad - she was just weeks away from giving birth. RIP Anna. 由 Daily Mirror 發佈於 2019年10月24日 星期四

威爾特郡法醫萊德利（David Ridley）說，巴頓在「惡劣的環境下」超速駕駛，「顯示他對於安娜和其他用路人的生命漠不關心」，這種行為「充滿攻擊性又魯莽，坦白地說，非常可惡。」

Metro報導，安娜2018年12月18日早上還和老公、兒子在公園玩耍，沒想到下午竟發生悲劇。老公克里斯（Chris Lewis）說，妻子生下大兒子亨利（Henry）以後，彷彿是為了孩子而生活，對於小兒子奧斯卡（Oscar）的誕生也「非常興奮」，「與她共渡的時光總是充滿歡笑……她是一名盡責的母親，一名慈愛的妻子，女兒與朋友。」

死者的母親基索普（Caroline Kirsopp）提到，安娜是一個非常、非常美好的人，失去女兒後，感到言語無法形容的空虛，最難接受的是，孫子根本沒有機會出世，就已經隨著媽媽一起被火化，「奧斯卡原本有出生和生活的權利，卻被他（巴頓）奪走了。」

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