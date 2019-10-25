網友惡搞颱風假消息「不下班不下課」被逮　面臨重罪：3年徒刑及罰款30萬↑

▲桃園市林姓男子今年9月在臉書「我是中壢人」張貼「桃園市明天不下班不下課」電視新聞截圖，遭桃園警方送辦。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

今年9月29日，桃園市1名林姓男子在米塔台風侵台前夕於臉書「我是中壢人」張貼「桃園市明天不下班不下課」電視新聞截圖，不少市民信以為真，事後才知道是網友惡搞假新聞，桃園市警局刑大查到林男涉案，林男否認製作，辯稱在網路上看到覺得很好笑才放在臉書粉絲團上，警方依違反災害防救法移送，可處3年以上徒徒及30萬元以上罰款。

警方調查，林男這張截圖畫面放上臉書社群「我是中壢人」粉絲專頁上，事後引發喧然大波，林男事後遭檢舉製造假新聞，市警局刑大科技犯罪偵查隊根據網路IP位置查出林男涉案並傳喚到案說明，林偵訊時辯稱，他是在網路上看到這張截圖，覺得「不下班不下課」很好笑才放上網，但並非他製作的。



刑大指出，米塔颱風侵台前夕，這張圖在9月29日被放上網，畫面是選自某電視新聞台新聞報導截圖，上面壓著一行加工後的字「桃園市明天不下班不下課」，警方認為林男散布不實停班停課訊息，易造成民眾誤信，已涉嫌違反災害防救法第41條規定移送桃園地檢察署偵辦。

桃園市警局呼籲，民眾的言論自由受憲法保障，但若刻意後製修改，散佈不實訊息、謠言或協助捏造、傳播不實之事，警方查明屬實後將依法究辦。

災害防救法第 41 條：

乘災害之際而故犯竊盜、詐欺、恐嚇取財、搶奪、強盜之罪者，得依刑法

之規定，加重其刑至二分之一。

明知為有關災害之不實訊息而為第三十條第一項之通報者，科新臺幣三十

萬元以上五十萬元以下罰金。

散播有關災害之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，處三年以下

有期徒刑、拘役或新臺幣一百萬元以下罰金。

犯前項之罪，因而致人於死者，處無期徒刑或七年以上有期徒刑；致重傷

者，處三年以上十年以下有期徒刑。

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