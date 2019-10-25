撕連儂牆遭拍！緊抓29歲男頭撞牆　認「衝動犯行」被罰100小時社會服務

▲連儂牆遭到撕毀。此非本文當事牆面。（圖／路透）

實習記者曾筠淇／綜合報導

香港貨車司機司徒文輝在8月4日時襲擊了29歲的沈孝賢，兩人原先素不相識，但因為他在撕下連儂牆的文宣時，正巧被撞見，才會以膝蓋襲擊且將對方的頭往牆上撞。司徒文輝目前已承認自己的攻擊行為，並被控此行造成身體傷害罪，在今（25）日被判社會服務令100小時。

綜合港媒報導，54歲的司徒文輝在今（2019）年8月4日晚間9時左右，破壞了屯門近澤豐輕鐵站附近的連儂牆，將牆上的文宣撕毀。沈孝賢見狀，就拿起手機開始拍攝對方舉止，雖才拍攝8秒鐘左右，但已引起對方不滿，隨即遭到對方襲擊，進而受傷。

司徒文輝因遭到拍攝而心生不滿，所以便開始拉扯沈孝賢，不但以膝蓋撞擊對方，還推其頭部去撞牆，直到對方大聲呼救，並有人出面制止，他才罷休。事後，沈孝賢被送往屯門醫院進行檢查，發現頭部紅腫、眼眉都有擦傷。

司徒文輝在被逮捕後，聲稱自己只是一時衝動，才會失控動手，他也在近日於屯門法院認罪，承認自己的襲擊行為造成身體傷害罪。法庭多不容許暴力行為，但因念在司徒文輝與現在的社會運動意見相左，加上被拍攝時感到遭受挑釁，才會衝動犯行，最終則在今（25）日被判社會服務令100小時。