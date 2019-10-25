偽造文書還假冒官員查帳…男患妄想症：我是監委！　法官輕判

▲陳姓老翁因擔心銀行資料遭銷毀，竟自行在家中用電腦製作「監察院查帳令」、「監察院查帳通知書」。（示意圖／翻攝自pakutaso，本案無關）

記者廖安莘／台北報導

新北市一名75歲的陳姓老翁因擔心銀行資料遭銷毀，2018年間竟自行在家中製作「監察院查帳令」、「監察院查帳通知書」，再假冒監察委員到土地銀行總行要求查帳。隨即，銀行職員察覺有異並報警，檢方依偽造文書罪將他起訴。台北地院審理時，發現陳翁曾遭詐騙牽連入獄，出獄後罹患妄想症、行為失序，法官考量他年事已高，遂因際遇不遇而犯案，因此輕判6月徒刑，緩刑2年。

判決指出，家住新北市的陳姓老翁，因擔心銀行資料遭銷毀，2018年1月3日在家用電腦製作「監察院查帳令」，接著又於8日後，製作「監察院查帳通知書」，同年1月23日再到位於台北市的台灣土地銀行總行，向行員出示偽造的「監察院查帳令」、「監察院查帳通知書」，還自稱是第五屆監察委員，要查土銀總行的帳。經銀行職員察覺有異，通報主管後報警，事後檢方依偽造文書罪將他起訴。

檢警訊問時，陳翁供稱「怕銀行資料過期後遭銷毀，所以才假冒監察委員的身分到銀行查帳，再向監察院長報告」。台北地院審理時，由於陳姓老翁經常答非所問，且行為也不合常理，經亞東醫院鑑定後，確認罹患妄想症，明顯影響認知與判斷能力，精神狀況也異於常人。

法官審酌，陳翁曾因詐騙被牽連入獄，出獄後罹患妄想症、行為失序，考量他年事已高，遂因際遇不遇而犯案，且坦承犯罪，認定不會有再犯之虞，因此依偽造文書罪判處陳翁6月徒刑，緩刑2年，可上訴。

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