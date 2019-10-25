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不會剁雞！印傭遭女雇主「猛K+捏唇」　仲介竟扯：把妳當小孩，要打才會記得

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▲▼示意圖,社會,害怕,女孩,哭,虐童,暴力,家暴,受傷。（圖／123RF）

▲洪姓女雇主僅因印傭不會剁雞及倒垃圾多用一個垃圾袋，竟出拳狂毆她，還扯她頭髮。（示意圖／123RF）

記者陳韻如／台北報導

一名洪姓女雇主因不滿家中的印尼籍監護工娣娣(化名)多用了1個專用垃圾袋，以及不會剁雞肉，竟對娣娣拳打腳踢，不但捏嘴唇還拉扯頭髮，導致娣娣身上多處傷痕。案經娣娣提告，台北地院依傷害罪判洪女拘役50天，而娣娣另提民事求償，法官則判洪女應賠償娣娣3萬元。

根據判決，娣娣提告主張，她2016年11月6日受僱於洪女，而同年12月8日洪女請她丟垃圾時，見她用2個專用垃圾袋，認為她浪費，竟氣得出拳毆打她，導致她右後背瘀青。

事後娣娣將遭到毆打的事件告訴仲介，但對方竟回應，「洪女可能把你小孩，要用打的你才會記得，忍耐一下」。未料，同年月29日，洪女叫娣娣剁雞肉，但因她不會剁，洪女便開始嫌棄她什麼都不會，要把她送回印尼。忍無可忍的娣娣當下回嘴，「如果不要我的話，你可以通知仲介」，但沒想到這一回，洪女竟出手捏她嘴唇，還賞她2個耳光，最後出拳狂毆，甚至還拉扯她頭髮，抓傷她臉頰。

案經娣娣提告，洪女到庭後竟辯稱，「這2次我都沒有和娣娣起爭執，亦未對其動手，不清楚娣娣傷勢從何而來；娣娣第一時間沒有去驗傷，而且是為了轉換雇主，才對我提出的不實指控」。

然而，法官找來仲介及娣娣的朋友出庭，他們均證稱，娣娣在遭到毆打後都有拍下照片，並且告知他們。法官事後認為，因娣娣是外籍勞工，對我國的法官不熟悉，才因次沒有在第一時間去驗傷取證，但在經過調查及相關證人的證詞後，與娣娣所述情節一致，認定洪女罪刑明確，因此依將洪女判刑拘役50天，民事部分則判她須賠償娣娣3萬元。全案可上訴。

「即日起，我退出老化黨。」

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