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力挺中華棒球健兒！　黃敏惠日本甲子園拍加油影片

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▲▼ 黃敏惠赴日本甲子園球場拍加油影片。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼ 黃敏惠赴日本甲子園球場拍加油影片，希望中華隊挺進奧運。（圖／嘉義市政府提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

2019世界十二強棒球錦標賽11月5日至7日於台灣開打，也是各國代表隊叩關2020東京奧運的資格賽，嘉義市長黃敏惠響應「全台縣市首長應援中華隊影片拍攝計畫」，在日前緊湊的日本參訪行程中，特別前往甲子園球場拍攝影片，並高喊「一球入魂、台灣拚了，東京奧運、我們來了」，希望號召國人燃起棒球魂，共同為中華隊加油！

▲▼ 黃敏惠赴日本甲子園球場拍加油影片。（圖／嘉義市政府提供）

影片在阪神甲子園球場廣場拍攝，只見黃敏惠俐落地撿起滾進畫面中的棒球，接著說明1931年嘉義的KANO棒球隊憑著堅持與勇氣打進日本甲子園，展現了永不放棄的精神，也為台灣棒球史寫下光榮的一頁，影片最後則用「一球入魂、台灣拚了，東京奧運、我們來了」四句口號搭配投球畫面，讓球以轉場方式飛進了日本橫濱球場，象徵中華隊挺進東京奧運。

黃敏惠說，棒球被稱為國球，能讓國人的心團結在一起，嘉義市更是台灣棒球的原鄉，除了各級學校發展四級棒球之外，市政府也正努力爭取職棒味全龍進駐，替中華隊加油嘉義市不會缺席，還要號召更多人一起熱情響應。

中華隊若拿下世界12強棒球錦標賽冠、亞軍就能順利挺進2020年東京奧運賽，中華隊預賽與日本、委內瑞拉和波多黎各同在B組，B組預賽將於11月5日在台灣台中、桃園兩地開打，為台灣今年度最受矚目棒球盛事。

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