18歲痴情男被分手！　脫衣爬4米圍牆「硬闖監獄」挽回坐牢女友

▲德國一名少年為了挽回女友，硬闖進費希塔的監獄。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者吳美依／綜合報導

德國費希塔（Vechta）傳出一件離譜事件，一名18歲少年徒手爬上13英尺（大約4公尺）圍牆，甚至脫下衣服，避免被鐵絲網纏住，千辛萬苦闖進拘留中心，就是為了挽回坐牢中的女友，要求對方「不要分手」。據了解，他被發現時，拒絕從牆上離開，但是很快就被消防人員驅離，如今將要面臨指控。

▲少年從路燈爬上4公尺的圍牆，成功闖進拘留中心。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



監獄官方表示，18歲少年上周爬上路燈，再從路燈桿爬上圍牆，因為擔心被一圈圈帶刺的鐵絲網纏住，行動之前早就把大部分的衣服脫掉，成功闖進小鎮西北部的拘留中心。他趴在鐵欄杆窗戶前窺探，很快就被工作人員發現，卻拒絕離去，直到消防員出動伸縮梯，才束手就擒。

根據《德國之聲》（Deutsche Welle）報導，少年先前與獄中女友通電話，卻被對方提出分手要求。他非常不願結束關係，因此絕望地闖進監獄，試圖拯救愛情。

▲少年因涉嫌非法闖入，非法與囚犯接觸，正在接受調查。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



根據《德新社》（DPA）報導，目前仍不知道少年是否成功挽回女友的心，但他在闖入過程中受到輕傷，目前正因涉嫌非法闖入、非法與囚犯接觸接受調查。據悉，相關單位不願透露當事人姓名或其他細節。

監獄發言人24日證實此消息，並透露官方正在研議相關細節，加強防止未經允許的非法闖入。

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