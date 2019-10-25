北京企業租「整座島」75年　索羅門司法部長：違法！須立即喊停

▲中國大陸與索羅門群島在今年9月建交（左為索國外長馬內列，右為中國外長王毅）。（圖／路透社）



記者張方瑀／編譯

中國大陸國有企業森田企業集團（China Sam）與索羅門群島中央省（Central Province）簽約租下圖拉吉島（Tulagi）75年而引發爭議。索國司法部長穆利亞（John Muria）25日宣布，該協議未與中央政府協商，且缺乏執行細節，有損國家政府權力，必須立刻中止執行。批評者認為，對中國來說這只是小挫敗，政府必須加強審查所有與中國簽訂的合約。

《紐約時報》指出，森田企業集團總部設在北京，是中國國有企業。日前該企業與索國中央省的協議副本曝光，長達75年的租期讓各界譁然。穆利亞則在25日指出，這份協議「不合法」，因為既沒有列出詳細開發時間表、執行細節，也沒有與中央政府商議，嚴重損害政府權力，必須立刻喊停。

圖拉吉島是天然的深水港，早在二戰時代就已是兵家必爭之地，過去更曾是索國首都的所在地。當地居民擔心，中國會將該島打造成新的軍事據點，且這次合約的挫敗並不會讓中國打消念頭。索國國會外交委員會主席肯尼羅瑞（Peter Kenilorea）認為，「這只是拖延戰術，合約本身有缺陷是事實，但不能無視這份合約背後的意圖，就算沒有合約，（中國的）意圖仍舊存在。」

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原本當地居民希望中國的開發計畫，可以替他們帶來更多工作、經濟機會，但在該島建立軍事基地的可能性曝光後，居民紛紛要求政府與森田企業，必須清楚交代產權與還款計畫。肯尼羅瑞表示，「如果這份協議副本沒有曝光，我想這件事就會在無人知曉的狀況下進行。」

索羅門群島與台灣斷交後，已經和中國簽署了5份「諒解備忘錄」（MOU），但除了概括性的描述以外，對外透露的細節非常少。肯尼羅瑞說，這次曝光的協議讓各界明白，中國投資方與索國政府所進行的各種交易，也都必須加強審視合約內容。

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