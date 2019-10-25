打起來了！街頭鬥毆民眾圍觀　南警快打演練展現打擊犯罪決心

▲台南市警局舉辦「啟動快速打擊犯罪部隊」演練，以各警分局間區域聯防合作，展現靈活調度快速打擊犯罪之實力與決心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

近期發生直播主利用網路媒體串連糾集街頭鬥毆事件，造成社會大眾恐慌，台南市警局為因應2020年總統及立委選舉，特別舉辦「啟動快速打擊犯罪部隊」演練，以各警分局間區域聯防合作，展現靈活調度快速打擊犯罪之實力，宣誓打擊犯罪、不容公權力遭受挑戰，及打造安居樂業居家環境的決心。

台南市警局勤務指揮中心於25日上午8時50分許，接獲測試報案電話指稱：台南市立新營體育場前，有2方疑似廟會陣頭10餘人發生紛爭，並持棍棒等武器相互對峙叫囂，勤務指揮中心獲報後立即指派線上警力前往處理，待員警抵達現場初步確認狀況後，即通報勤務指揮中心請求啟動快速打擊犯罪部隊支援，隨後線上巡邏及內勤警力編組之支援警力30名於10分鐘內快速陸續抵達現場，展開強勢作為，以強制力 控制現場依法逮捕現行犯，將首謀者依法究辦，有效遏止街頭暴力發生。

現場流竄之不法分子利用網路串流糾集，再次相約談判，且有鬥毆、破壞路邊車輛及施放信號彈等情事，線上警力立即前往處理，並依據台南市警局頒定之「啟動快速打擊犯罪部隊」作業程序，通報區域聯防麻豆、白河、學甲、佳里等分局及刑事警察大隊、交通警察大隊、保安警察大隊支援警力計52名馳赴現場支援，由新營分局分局長李名昌擔任指揮官，現場作警力部署及任務分工，將滋事雙方群眾隔開，並依法逮捕現行犯，完成狀況演練，全程歷時約30分鐘，過程逼真，尚有熱心民眾見狀，以為真的發生案件而駐足圍觀。





本次市長黃偉哲到場主持演練儀式，並肯定所有員警在演練過程中，迅速反應、相互支援的表現，市長更指出臺南市暴力犯罪數從103年發生301件，逐年遞減至去(107)年93件，成績為六都第一，讚許南警推動「行動警政」上獲得相當的成功，也展現守護治安的決心。局長周幼偉表示，臺南市轄區遼闊，必須要打破轄區責任制的框架，建立區域聯防的意識，統合運用各分局間與直屬大隊的聯防力量，形成優勢警力，壓制犯罪，迅速控制現場，避免事態擴大，此次的演練能讓同仁熟稔「啟動快速打擊犯罪部隊」機制及作業流程，提升同仁處理突發性聚眾事件或暴力犯罪之應變處置能力，才能建立員警快速反應、相互協防的默契，以優勢警力壓制犯罪，貫徹執法公權力，秉持「保障合法、取締非法、防制暴力」原則，確保民眾生命、身體、財產安全。