美國副總統彭斯力挺台灣　總統府致謝：感受到美國溫暖與支持

▲美國副總統彭斯針對美中關係發表演說。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔣婕妤／台北報導

美國副總統彭斯當地時間24日上午（台灣時間24日晚間11時許）針對與中國關係發表演說。彭斯稱美國將與台灣、香港站在一起，呼籲北京遵守中英聯合聲名。對此，總統府發言人張惇涵表示由衷感謝，感受到美國對台灣的溫暖與支持。

對於美國副總統彭斯（Mike Pence）於華府智庫所發表的演說，張惇涵25日表示，注意到彭斯副總統的演說，內容中表達美國對台灣的堅定支持，以及對中國在國際社會各種作為的關切。演說中彭斯副總統幾度提及台灣，肯定台灣民主成就，以及對區域安全情勢的關注，對此我們表達由衷感謝。

張惇涵表示，美國一直是台灣在國際社會上最重要的夥伴，在今年台美雙方共同紀念《台灣關係法》立法40週年之際，美國政府持續以各種具體行動支持台灣，特別在中國大陸對台灣外交關係不斷施壓，企圖孤立台灣於國際社會之時，更可感受到美國對台灣的溫暖與支持。

張惇涵表示，誠如彭斯演說中所提及的，「更公平、更安全、更和平的世界」是美國政府的立場，我們也相信，這應該也會是國際社會中，共享自由民主的夥伴們共同的目標。

張惇涵強調，台灣作為國際社會負責任的一員，基於共享自由民主理念，共同維繫區域安全與繁榮，台灣也將持續與美國政府，區域內理念相近國家緊密協力合作，堅定承擔區域和平與繁榮維護者的角色，共同為兩岸、區域間的安全與福祉做出貢獻。

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