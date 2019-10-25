Live／王金平最後一場立法院總質詢 揮別44年國會歲月

記者羅婉庭／台北報導

前立法院長王金平25日下午5點將赴立法院做最後一次施政總質詢，同時發表結束44年立法院生涯的告別演說，內容除了以陳同佳案與太陽花學運兩事件探討司法管轄權與主權外，王金平也會分享自己多年來的國會經驗，包括不能放棄協商制度、不輕易動用警察權等原則，《ETtoday新聞雲》全程現場直播。

立法院25日將進行第9屆第8會期最後一天施政總質詢，王金平壓軸登場。王金平將提起陳同佳案，探討司法管轄權與主權等問題，以反送中對照太陽花運動，討論「流血與不流血」之間的差異；王金平說，「太陽花運動不是我們造成的，但是我們在不流血狀況下收拾乾淨的」，並提及香港的反送中看不到落幕的契機，港府要嚴肅面對。

據透露，王金平在質詢時也會提到，民進黨利用在國會過半的優勢輾壓一切，是民進黨2018年選舉挫敗主因，目前總統大選民調領先，故態復萌，國會文化最重要的不是多數領導，而是衝突、妥協、協商、包容，縱然有足夠多數，也要傾聽包容尊重少數，這樣的文化很難建立，很容易毀滅。

另外，王金平會強調協商制度的重要性，強調不能一味要求表決，雖然國會不斷被外界被批評密室、黑箱政治，但協商制度有必要性，不能輕言放棄。

由於王金平在立法院第一次總質詢對象是已故行政院長蔣經國，當時談的問題是「南水北運」的民生議題，在44年過去後，王金平選擇在同一地點發表告別感言，目的也是希望後繼者堅持國會自主原則。

▲王金平。（資料照／記者徐斌慎攝）