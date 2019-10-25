大媽討便當…加碼再要隔間肉湯！眼尖網友抓包「機車的秘密」　店家秒醒悟

▲婦人稱自己沒錢吃飯，要求以賒帳方式購買控肉便當，還加碼要了兩碗隔間肉湯。（圖／東森新聞）

記者莊智勝／台中報導

真的沒飯吃嗎？台中市大里一家控肉飯業者在臉書PO出影片，表示日前遇到一名自稱沒錢吃飯的婦人來要便當，還表示希望可以賒帳，她一時心軟便同意，不料婦人卻得寸進尺，一個便當不夠改要兩個，見店家好說話，再加碼開口要兩碗隔間肉湯；事後影片曝光，眼尖的網友還發現，這名婦人騎的是新款的機車，要價8萬元起跳，狠酸「居然連便當錢都付不起？」

店家劉小姐還原當天情況，表示婦人走進店裡時不斷稱自己沒錢吃飯，希望能用賒帳方式向她購買一個控肉便當；當下劉小姐雖然覺得婦人看起來怪怪的，但基於幫助弱勢的同理心，還是欣然應允動手開始包便當。不料婦人見她同意後，立即改口「便當我要2個喔！」劉小姐當時雖然傻眼，但仍是摸摸鼻子繼續包便當；而該名婦人見店家「軟土易掘」，又再度加碼「我還要兩碗隔間肉湯！」

▲業者劉小姐還原當天情況。（圖／東森新聞）

「像我們如果真的沒有錢吃飯，有飯就好了，怎麼會再要求隔間肉湯？」劉小姐表示，雖然對方剛走進店時態度還算客氣，但因覺得怪怪所以便偷偷錄影，果不其然，在該名婦人離去後，隔天又有另名男子來店裡報到，直呼自己沒錢吃飯，手法與婦人如出一轍；在見到劉小姐不願提供便當後，還直問「沒有飯給我喔？」令劉小姐當場傻眼，「大家都想來吃免錢的，難道是『吃好到相報』的概念嗎？」

整段畫面在臉書上曝光後，還有眼尖的網友發現，該名婦人所騎乘的機車還是新款式，要價8萬元起跳，「有錢買那麼好的車，居然連便當錢都付不起？」劉小姐也直呼，自己直到該名網友提醒後才發現，「她騎的機車竟然比我的還要好！」

目前整起案件已經引起當地警方關切，劉小姐表示，自己仍是秉持著助人為樂的初衷，只盼婦人領薪水後能來付便當錢，不然這筆損失就只能自己吸收；同時劉小姐也提醒附近店家注意，別讓善心被白白利用。

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▼眼尖的網友還發現，婦人騎的是新款式的機車。（圖／東森新聞）