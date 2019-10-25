車沒熄火違停紅線！警敲窗還不理　開門驚見他已死...民眾嚇傻：明明還有在動

記者蕭可正、陳韻如／花蓮報導

花蓮市區中華路、和平路口一名男子24日凌晨被發現陳屍車內，事發當時，巡邏員警見車輛違停，又沒熄火，於是上前盤查，但不論怎麼敲門，對方就是沒有回應，打開車門後，發現男子已明顯死亡，而詳細死因仍有待調查。

▲花蓮男子未熄火違停紅線，警方上前盤查敲車窗卻未回應，打開門後驚見他已死亡。（圖／記者蕭可正翻攝）

警方調查，51歲的王姓男子23日中午將車違停在店家門口的紅線上，而這一停就停了10多個小時。直到24日凌晨，巡邏員警發現車輛未熄火上前盤查，但不論怎麼拍打車窗，男子卻始終沒有回應，最後發現駕駛座車門沒鎖，員警立刻打開車門，卻發現男子沒了呼吸心跳，嚇得趕緊通報救護人員，但仍不幸宣告死亡。

▲男子23日中午駕著白色轎車（紅圈處）停在路邊紅線上，但這一停卻停了10多個小時，最後被發現陳屍車內。（圖／記者蕭可正翻攝）

附近民眾得知消息後嚇得直說，明明還有看男子下車，往車內看進去也還見男子有在動，「玻璃很暗我接近看，他都還有在動。」

警方表示，「救護人員抵達後，發現急救無效，男子已明顯死亡」，而經初步相驗，男子身上並無外傷，疑似心因性休克，目前已通知家屬，詳細死因仍有待釐清。

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