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撇開國民黨紀開鍘紛擾　陳杰樂將競選總部打造成兒童遊樂園

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▲陳杰將競選總部打造成為兒童遊戲樂園。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲陳杰將競選總部打造成為兒童遊戲樂園。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

全台首創將選舉競選總部變成兒童樂園，充滿著歡樂氣氛而不是政治的謾罵，全國總工會理事長陳杰讓多年來的夢想付諸行動實現，命名為「杰士尼樂園」的競總，於26日下午4時正式開園，只要憑當月發票就可做公益免費入園，開幕當天變裝入園，更安排魔術秀、舞蹈演出、街頭藝人演唱等活動，歡迎大家一起來。

▲陳杰將競選總部打造成為兒童遊戲樂園。（圖／記者唐詠絮翻攝）

陳杰出身於基層勞工家庭，從小就在永樂街夜市協助父親擺筒仔米糕，小時候家裡的經濟狀況並不好，讀書下課後要到攤子幫忙洗碗備料，所以要去遊樂園是遙不可及的夢想，長大後自己在夜市擺木瓜牛奶、當過全興工業的倉庫管理員、台灣水泥的事務員，深知基層勞工之苦，到樂園玩一直是從小未完成的願望，因此除了彌補自己小時候的遺憾之外，更希望可以將這份童真分享給大家，讓不同的世代可以創造更多的美好回憶。

▲陳杰將競選總部打造成為兒童遊戲樂園。（圖／記者唐詠絮翻攝）

陳杰也說，國民黨決定在下週三中常會開除我的黨籍，這一個我熱愛、忠誠服膺的國民黨，這樣的黨真的令他失望，如此更激起他以無黨籍參選的渴望，更希望給小孩一個優質的未來，就不得不加緊腳步。

陳杰強調，競總是候選人選戰大本營，不僅是規畫選戰、制定計畫的重要基地，也是與選民交流好地方，有別傳統競選總部白冷燈光與宣傳海報牆面冷冰隔閡感，杰哥打造特色競選總部，充滿著歡樂氣氛，總部側邊大片的花草牆，是網美們不可錯過的好景點，另外最先映入眼簾的就是總部旁廣場一座座夢幻旋轉木馬、飛天小飛機、咖啡杯，總部後方設有仿古小火車、籃球機、搖搖馬，還有孩子最愛的球池與釣鴨池，彷佛來到兒童樂園般，這裡政治味少了點，滿滿的都是兒時回憶的歡樂氣氛。

▲陳杰將競選總部打造成為兒童遊戲樂園。（圖／記者唐詠絮翻攝）

陳杰說，樂園的設立主要是希望孩子們能走出戶外又能做公益，不要整天待在家裡看3C產品，樂園周一到週五開放時間為晚間6-8點，周六及周日為上午10-12點 下午15點-20點，只要一張發票就能入園，每周都有不同的主題活動。

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