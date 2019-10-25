　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台灣燈會百日倒數　盧秀燕搶先報：光影樂園、湖畔水燈月底登場

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲台灣燈會進入百日倒數，盧秀燕宣布多項亮點。（圖／台中市政府提供）

▲▼台灣燈會進入百日倒數，盧秀燕歡迎全世界旅客都來台中作客。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

2020台灣燈會倒數1百天，市長盧秀燕25日搶先預告，從10月31日至11月10日，在台中公園打造「光影遊樂園」，規劃大地彩燈、湖畔水燈及彩繪花燈牆，緊接著12月21日在副展區文心森林公園開燈、明年2月8日在主展區后里花博園區點燈，一連串活動保證大呼過癮，歡迎全世界遊客一起來接受台中熱情接待。

▲台灣燈會進入百日倒數，盧秀燕宣布多項亮點。（圖／台中市政府提供）

盧秀燕表示，2015年台灣燈會在台中，台中公園就是其中一個展區，2020台灣燈會重回台中，市府特別選在台中公園迎接倒數1百天，具有傳承意義；加上台中公園湖心亭建造超過百年，象徵從湖「心」亭重新啟動，也代表市府用心舉辦2020台灣燈會。

「我們已經做好準備！」盧秀燕指出，2020台灣燈會將是史上最長、最盛大精彩的台灣燈會，從12月21日在文心森林公園起跑，展到明年2月23日，「這樣還不夠！」市府從10月31日到11月10日，更在台中公園舉辦「倒數100、從心啟動」期前活動，以光影藝術把整座公園布置得美輪美奐，並將遊客融入光影、燈會當中。

「好玩又好拍！」新聞局長黃國瑋表示，這次特別邀請3位傑出藝術家參與，包括策展人台灣新生代知名設計師周育潤，台中在地插畫家BaNAna Lin阿蕉、久居台中的藝術家蔡語婕（JIE）參與燈飾彩繪，以台中故事為主題設計彩燈，現場將打造五彩繽紛的光影遊樂園，其中彩繪花燈牆將開放大家親手畫下對台中的想像，全民一起完成更有意義。

黃國瑋說，10月31日適逢萬聖節，現場將有「限定彩蛋」，民眾變裝到場還能拿到限量萬聖禮；當天晚間7點點燈，下午4點開放民眾彩繪燈籠，並能掛上手繪燈籠一起點燈，活動期間每晚6點至10點亮燈，民眾拍下現場美照私訊「漾台中」粉專，按讚數最高可得平板電腦一台，第二至五名也有賣場禮券。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
韓粉完了！FB狂罵「腦殘」出征謝震武　律師曝嚴重下場
摩鐵砲妹子！「隔壁越南妹踹牆」高雄哥退房發燒N天...看新聞
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

美國副總統彭斯力挺台灣　總統府致謝：感受到美國溫暖與支持

台灣燈會百日倒數　盧秀燕搶先報：光影樂園、湖畔水燈月底登場

市府禮堂喊「凍蒜」罰禁借一年　侯友宜：一定要維持行政中立

韓國瑜美學好驚人！少棒英雄銅像「黏3綑膠帶」綁國旗　運發局：這是創意

「貪婪妻+貪污夫」引隔海交戰！陳致中怒嗆「夫人幫佔據要職」：李佳芬干政

蔡英文推AVG遊戲「總統府大冒險」 網讚爆：質感也太好！

扯！不滿遭撒冥紙　藍營金門黨部主委石兆琘上任當天揮拳打人

蔡英文競選連任官網上線！「白紙黑字」秀125項政績、論文真相供查詢

蘇貞昌一句話反擊陳同佳案...讓立委呂玉玲秒換議題改問交通

蔡英文民調高卻少一味！議員斷言「她在害怕」：勝利者一定是韓國瑜

foodpanda女外送員遭三寶擊落　路過同事幫忙遭誤解「撞成一團」

陳同佳案遭疑髮夾彎認同一中 徐國勇怒飆記者：講話客氣點

台南市議員「安全帽會破壞髮型」　在議會要求警局長：沒戴勸導就好

39人反鎖貨櫃15小時「絕望凍死」！　調查透露：像塞進-25℃ 金屬棺材...

小S曝許老三超高調行徑　直呼「我在她那個年紀很正常」

交往12年！台首對「同志夫夫」婚禮　跟家人出櫃...暖母挺：愛沒有不一樣

超蝦理由！渣男同天分手2個對象 她被嫌狐臭「當場除毛」痛到慘叫

風田主持踩地雷惹本土劇大哥翻臉　騙局一曝光...立刻下跪崩潰爆哭！

李芷婷飆唱《聽海》彩排畫面曝光！　網友 :還好沒唱到這首

石虎監測相機「10天失竊38台」 苗栗縣府報案怒批：心態可議！

美國副總統彭斯力挺台灣　總統府致謝：感受到美國溫暖與支持

台灣燈會百日倒數　盧秀燕搶先報：光影樂園、湖畔水燈月底登場

市府禮堂喊「凍蒜」罰禁借一年　侯友宜：一定要維持行政中立

韓國瑜美學好驚人！少棒英雄銅像「黏3綑膠帶」綁國旗　運發局：這是創意

「貪婪妻+貪污夫」引隔海交戰！陳致中怒嗆「夫人幫佔據要職」：李佳芬干政

蔡英文推AVG遊戲「總統府大冒險」 網讚爆：質感也太好！

扯！不滿遭撒冥紙　藍營金門黨部主委石兆琘上任當天揮拳打人

蔡英文競選連任官網上線！「白紙黑字」秀125項政績、論文真相供查詢

蘇貞昌一句話反擊陳同佳案...讓立委呂玉玲秒換議題改問交通

蔡英文民調高卻少一味！議員斷言「她在害怕」：勝利者一定是韓國瑜

悍馬將以「電動車」重返市場　一改過往大排量、耗油印象？

真扯！大貨車載空酒瓶沒綁轉彎掉落路面　滿地碎玻璃危及行車安全

馬麻出國6天才回家　阿金氣到「牙齦見客」：怎麼不帶我？

血拼完再到高美溼地看夕陽！台中三井OUTLET免費接駁專車11月上路

撇開國民黨紀開鍘紛擾　陳杰樂將競選總部打造成兒童遊樂園

看台東「米」變什麼花樣　台東米食出刊囉

獨／一芳新店中正店「遭受總公司言論牽連」　宣布10／27結束營業

美國副總統彭斯力挺台灣　總統府致謝：感受到美國溫暖與支持

禮盒暗藏香腸入境遭查獲　廠商「聖誕驚喜」害女商人差點法辦

苗石虎紅外線偵測相機失竊38台案　2嫌裁定羈押禁見　

購物品牌服務調查

網路購物平台受到不少消費者喜愛，目前哪些網路購物平台是消費者實際接觸或購買過？哪些特別服務，會讓消費者更樂意透過他們購買？哪個品牌又是最受網友們肯定與喜愛？《ETtoday新聞雲》邀請網友們一起..

挑婚紗翻到「處女膜修補單」！ 男秒暴怒分手未婚妻蹲地後悔痛哭

政治熱門新聞

謝震武痛批韓國瑜　網呆：太帥了

宅神朱學恒：郭粉多轉投蔡　柯粉投廢票

幕後／爆藍營大老獻策陳同佳「自首」佈局一次看

議員問韓「需不需要看醫生」　侯友宜笑了

蘇貞昌點名馬英九：魔鬼一一現形

謝震武飆韓國瑜！韓辦：這句話送給蔡英文

李佳芬酸扁：沒貪婪妻就不會貪汙

快訊／韓國瑜已當面提不分區名單　吳敦義：優先考慮

李佳芬：別讓我被指著鼻子罵　韓國瑜答應

徐國勇嗆記者「講話客氣一點」　洪秀柱：謙卑？

高山廣設升旗台？韓國瑜：不可能

葉元之護航韓國瑜　「不是每個高山都要蓋升旗台」

台南市議員竟要求警局長：沒戴安全帽勸導就好

「李佳芬哪有遲到」韓國瑜競辦發言人：她是晚到…

更多熱門

相關新聞

盧秀燕表揚績優清潔隊員

盧秀燕表揚績優清潔隊員

再2天就是一年一度的清潔隊節，台中市政府環保局23日在太平區舉辦慶祝活動，市長盧秀燕也親自到場，向這些「城市英雄」致敬。她也公布利多表示，市府已爭取4千多萬補助經費，要讓老舊清潔隊隊部煥然一新。

大肚兒童公園落成　盧秀燕秀政績　綠議員吐槽　

大肚兒童公園落成　盧秀燕秀政績　綠議員吐槽　

兼顧宗教和改善空污　盧秀燕：祭拜只拿1炷香

兼顧宗教和改善空污　盧秀燕：祭拜只拿1炷香

台中女汽車噴漆類奪冠　盧秀燕讚：青年典範

台中女汽車噴漆類奪冠　盧秀燕讚：青年典範

中華隊1分勝日本　盧秀燕開心頒發冠軍盃

中華隊1分勝日本　盧秀燕開心頒發冠軍盃

關鍵字：

盧秀燕台灣燈會

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

余苑綺直腸剩2公分！癌症4期李亞萍：家人心裡有數

謝震武怒轟韓國瑜「謝祖武慘被出征」！

小禎談判離婚卡了6年！開出「分手3條件」李進良全拒絕

英國39人箱屍：零下25℃絕望而死

外送員請吃鹽酥雞　妹愣：下次叫UE

ARIAZ珠恩曾是壞學生！爆喝酒抽菸霸凌　在記者面前道歉

謝震武痛批韓國瑜　網呆：太帥了

不知道狗爸是誰　二哈寶寶撞臉牠

李亞萍痛哭「清女兒惡露只睡1小時」 歪理怒激余苑綺：要小孩叫別人媽？

業主做完才砍價！她看油漆工父超心疼

霜降到了！鋒面雨下周襲北台降7℃

貨櫃滿地屎尿　卡車司機當場嚇暈

馬俊麟消失22天劇情大逆轉！他只穿內褲60秒片曝

他求完婚第8天　偷看備份驚覺「綠光罩頂」怒退婚

新店山中藏4600億！關鍵5人才能開啟

更多

最夯影音

更多
foodpanda女外送員遭三寶擊落　路過同事幫忙遭誤解「撞成一團」

foodpanda女外送員遭三寶擊落　路過同事幫忙遭誤解「撞成一團」
陳同佳案遭疑髮夾彎認同一中 徐國勇怒飆記者：講話客氣點

陳同佳案遭疑髮夾彎認同一中 徐國勇怒飆記者：講話客氣點

台南市議員「安全帽會破壞髮型」　在議會要求警局長：沒戴勸導就好

台南市議員「安全帽會破壞髮型」　在議會要求警局長：沒戴勸導就好

39人反鎖貨櫃15小時「絕望凍死」！　調查透露：像塞進-25℃ 金屬棺材...

39人反鎖貨櫃15小時「絕望凍死」！　調查透露：像塞進-25℃ 金屬棺材...

小S曝許老三超高調行徑　直呼「我在她那個年紀很正常」

小S曝許老三超高調行徑　直呼「我在她那個年紀很正常」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面