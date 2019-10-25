台灣燈會百日倒數　盧秀燕搶先報：光影樂園、湖畔水燈月底登場

▲▼台灣燈會進入百日倒數，盧秀燕歡迎全世界旅客都來台中作客。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

2020台灣燈會倒數1百天，市長盧秀燕25日搶先預告，從10月31日至11月10日，在台中公園打造「光影遊樂園」，規劃大地彩燈、湖畔水燈及彩繪花燈牆，緊接著12月21日在副展區文心森林公園開燈、明年2月8日在主展區后里花博園區點燈，一連串活動保證大呼過癮，歡迎全世界遊客一起來接受台中熱情接待。

盧秀燕表示，2015年台灣燈會在台中，台中公園就是其中一個展區，2020台灣燈會重回台中，市府特別選在台中公園迎接倒數1百天，具有傳承意義；加上台中公園湖心亭建造超過百年，象徵從湖「心」亭重新啟動，也代表市府用心舉辦2020台灣燈會。

「我們已經做好準備！」盧秀燕指出，2020台灣燈會將是史上最長、最盛大精彩的台灣燈會，從12月21日在文心森林公園起跑，展到明年2月23日，「這樣還不夠！」市府從10月31日到11月10日，更在台中公園舉辦「倒數100、從心啟動」期前活動，以光影藝術把整座公園布置得美輪美奐，並將遊客融入光影、燈會當中。

「好玩又好拍！」新聞局長黃國瑋表示，這次特別邀請3位傑出藝術家參與，包括策展人台灣新生代知名設計師周育潤，台中在地插畫家BaNAna Lin阿蕉、久居台中的藝術家蔡語婕（JIE）參與燈飾彩繪，以台中故事為主題設計彩燈，現場將打造五彩繽紛的光影遊樂園，其中彩繪花燈牆將開放大家親手畫下對台中的想像，全民一起完成更有意義。

黃國瑋說，10月31日適逢萬聖節，現場將有「限定彩蛋」，民眾變裝到場還能拿到限量萬聖禮；當天晚間7點點燈，下午4點開放民眾彩繪燈籠，並能掛上手繪燈籠一起點燈，活動期間每晚6點至10點亮燈，民眾拍下現場美照私訊「漾台中」粉專，按讚數最高可得平板電腦一台，第二至五名也有賣場禮券。

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