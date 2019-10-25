禮盒暗藏香腸入境遭查獲　廠商「聖誕驚喜」害女商人差點法辦

▲吳姓女子去年12月初收到遠自義大利送來聖誕禮盒，遭海關查獲暗藏香腸。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園國際機場2018年12月海關查獲一份從義大利入境貨物，查出收件人為吳姓女子，但內含2件香腸禮盒，航警局依違反動物傳染病防治條例將吳女送辦，吳女偵訊時辯稱，進口貨物是國外配合廠商私下寄給她的聖誕禮物，事先根本不知道內容物，並非故意違反法令，檢方偵結予以吳女不起訴處分。

檢警指出，這份自義大利進口的貨物，透過國際通運公司從德國、韓國後，去年12月19日運抵台灣，財政部關務署台北關人員發現貨物竟夾藏2件香腸，重量為0.359公斤，儘管未經過疫區，海關仍將45歲的收件人吳姓女子依違反動物傳染病防治條例移送桃檢偵辦。

吳女經航警局通知偵訊時才知道貨物暗藏香腸，吳女辯稱，進口貨物是她在義大利配合廠商，在聖誕節前寄給她的聖誕禮物，對方事先並未告訴她，可能是想給她驚喜，直到貨物抵達台灣海關時她才知道這件事，事前並不知道內容物是什麼，她同意放棄這份貨物。

檢方查出，這份貨物除香腸外，還有巧克力、起司等日常生活食品，且義大利並非疫區，檢察官採信吳女說法，考量她的犯罪嫌疑不足，加上吳女同意放棄香腸肉品，偵結予以吳女不起訴處分。

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